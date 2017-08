Revolta ndaj Ramës në FB: Arresto ministrat për drogën e korrupsionin

Komentuesit i shkruajnë se cila do të jetë kostoja e ish-ministrit të tij të Drejtësisë, duke e pasur fjalën për Ilir Beqjan dhe korrupsionin galopant të tij në drejtimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Por nga ana e tij Rama, u ka kthyer përgjigje duke i thënë se nuk e kanë kuptuar thelbin e çështjes

Ndjekësit i kërkojnë Ramës arrestimin e Saimir Tahirit, Ilir Beqes dhe ministrave të tjerë të tij të lidhur me skandale e afera korruptive

Shfaqjet e fundit të Ramës mbi gjoja luftën kundër kanabisit dhe korrupsionit ka një revoltë masive tek ndjekësit e Ramës në FB, të cilët i kërkojnë atij të nisë këto operacione nga arrestimi i ministrave të tij, të cilët sipas tyre janë autorët e vërtetë të korrupsionit masiv dhe kanabizimit të vendit. Ndjekësit e Ramës në FB shprehen të revoltuar dhe aspak të bindur se Rama i ka seriozisht pseudo aksionet që ka shpallur e aq më tepër t’u shkojë deri në fund atyre, duke arrestuar përgjegjësit konkret që sot kanë shkatërruar gjithë sistemin shtetëror dhe kanë shndërruar vendin në një plantacion gjigant droge. Kryeministri Edi Rama, në një dalje për mediat u ka kërkuar dorëheqjen të gjithë drejtorëve të spitaleve rajonalë dhe bashkiakë, duke theksuar se kanë abuzuar me detyrën. I gjithë aktiviteti i kryeministrit u ndoq live nga shumë ndjekës në rrjetin e tij social “Facebook”. Njëri nga komentuesit i shkruan se cila do të jetë kostoja e ish-ministrit të tij të Drejtësisë, duke e pasur fjalën për Ilir Beqjan. Por nga ana e tij Rama, i ka kthyer përgjigje duke i thënë se nuk ka kuptuar thelbin e çështjes.

Qytetari: A ka kosto ish-ministri jot që për 4 vite se ka parë këtë që pe ti për pak ditë dhe që e finalizove me dorëheqje të të gjithë drejtorëve të spitaleve. Ku qëndron ministri jot për gjithë këtë skandal. Ku është përgjegjësia e tij zotrote apo ta gradosh edhe njëherë ministër aty apo dikun tjetër kushedi. Turp ! Korrupsionin luftoje nga koka e jo nga të vegjëlit që skanë faj fare në rastin në fjalë, sepse çdo gjë kanë bërë e kanë bërë se janë toleruar nga lart.

Rama: Gjovalin, s’ke kuptuar thelbin e gjithë lëvizjes që sapo ka filluar ti vëlla, po si duket s’di shahun po vetëm lojën luftash me top gome. Dhe turpin shko tregoja vetes në pasqyrë jo mua, se s’ta ka njeri borxh të dëgjojë klithmat e tua të moskuptimit.

Kryeministri Rama është përplasur me komentuesit edhe lidhur me kultivimin e kanabisit në vendin tonë. Një ndër komentuesit i shkruan që të mos merret me barishte duke pasur parasysh kanabisin, por të fusë në burg familjen e Ilir Metës dhe Sali Berishës.

Replikat e plota

Qytetarja: Ti na kenaqe tu ik sa andej e këndej bo një ligj për kriminelat që vrasin kush vret të rri në burge jo të shkoj turist e të dali mbas tre muaj.

Rama: Vana, qenke goxha vajze mëso shqipen se kështu si e shkruan dukesh keq shumë, po s’është vetëm kjo, mëso edhe edukatën njëkohësisht, se nuk ka manikyrë që i zbukuron thonjtë e pagdhendshëm të paditurisë!

Qytetari: Lëre kanabisin po shikoni zjarret se ka 3 ditë që po digjet këtej nga Riviera dhe nuk e ka lëvizur njeri menderen.

Rama: Lion, të gjithë ata që duhet të lëvizin janë në lëvizje kundër zjarreve, po zotrote nuk ke si i shikon nga shezlloni dhe mesa duket se paske fare idene e asaj që po ndodh me zjarret në të gjithë Mesdheun!

Qytetari: Recitime poezish, apo lexim monologjesh, fjalë shumë e jo konkrete e punë pak… mentalitet shqiptar i qeverisjes.

Rama: Jeton ta marrsha të keqen, nëse s’të duken konkrete rezultatet që thuhen dhe thuhen me fjalë, s’mund të thuhen me gishta, atëherë me siguri ose s’e ke pasur mendjen kur i ke dëgjuar ose nuk dëgjon dot se nuk e ke mendjen.

Qytetarja: Po ça pret o kryeministër? T’ju thonë se nuk po punojnë? Në letra i kopsitin bukur, por për zbatim “hajt se folim”.

Rama: Alba, janë fakte këto që thuhen këtu, me prova të çertifikuara nga partnerët ndërkombëtarë, nuk janë letra të kopsitura.

Qytetari: Po ik mo çi keni këto lëreni popullin të hajë bukë pse nuk arrestoni zyrtarë të lartë ministra ish-kryeministra dhe presidenta apo këta sprekën iko se po na vjen për të vjell bashkë me këtë bajgë që po flet.

Rama: Rent, Rent Omer, ku i ke parë xhepat e mi t’i apo t’i ka treguar katragjyshi dixhital? Dhe nuk shkruhet gjykaç po gjykatës, kështu që zotrote mëso shqip njëherë pastaj shkruaj për shpëtimin e shpirtit.

Qytetari: I pari duhet që të arrestohesh je vet ti.

Qytetari: Më duket ke fillu t’u anashkalu problemet kryesore të shqiptarëve zoti Rama shumë

shpejt.

Qytetar: Zbatoni Ligjin Antimafia për zyrtarë, hashashllinj e laro që kanë vjedhur prona dhe kanë pasuri të paligjshme. Duhen prova që njerëzit të besojnë që ju e keni seriozisht.

Qytetar: O shefo, mirë e ke nisur këtë pune. Po me një lule s’vjen pranvera.

Mbanë era kalbësirë në çdo zyrë.

Qytetar: Saimir Tahiri kanabizoi Shqipërinë, kurse ti thua do arrestoj trafikantët. Arresto Tahirin.