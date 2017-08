Rama do bëjë pjesë të tepsisë edhe Trupin Diplomatik

Kreu i PR-së, Fatmir Mediu, ka reaguar lidhur me takimin që zhvilloi dje kryeministri Edi Rama me ambasadorët. Në një status në faqen e tij të ‘Facebook’-ut kreu i Partisë Republikane, Mediu pohoi se, Rama po tenton që të heq përgjegjësinë nga qeveria për mungesën e investimeve të huaja në vend, për t’ja pasuar diplomatëve. “Mbasi Rama ndërroi ligjin për Trupin Diplomatik me qëllim që të vendoste nëpër ambasada militantët e Rilindjes, tani kërkon që ambasadorët të kthehen në sekser të interesave të tij ekonomike. Duke ju drejtua ambasadorëve me një gjuhë të papranueshme, Rama kërkon ta zhvendosë përgjegjësinë drejt ambasadorëve për mungesën e investimeve të huaja në Shqipëri. Së pari, Trupi Diplomatik, Forcat e Armatosura apo Policia, me ligj karrierën e tyre nuk duhet dhe nuk mund ta vendosin në pëlqimin politik të kryeministrit apo ministrit, por kritereve që përcakton ligji, përndryshe ata nuk mund të jenë ambasadorë, polic dhe ushtarak të shtetit, por të Partise Socialiste dhe Ramës siç ai po këmbëngul vazhdimisht. Së dyti: Mungesa e investitorëve në Shqipëri, vjen qartësisht për shkak të korrupsionit, një strukture qeveritare pa projekte dhe vizion për zhvillimin ekonomik të vendit, pasigurisë për jetën, pa sigurisë juridike për zbatimin e kontratave apo detyrimeve, pasigurisë për pronën, dhe padyshim taksat e larta dhe kompleksiteti i tyre. Së treti. Rama vet s’ka mundur të marrë asnjë mbështetje thelbësore financiare qoftë edhe nga procesi i Berlinit, sepse Rama nuk shkon për të prezantuar, por vehten e tij, duke u përpjekur të bëjë lajm jo me projekte të zhvillimit të vendit, por me sjelljen dhe veshjen që skanë asgjë të përbashkët me Kryeministrin apo shtetarin. Për investitorët e huaj Rama i ka “Ambasadorët e tepsisë, janë ata me të cilët blen zgjedhjet dhe bën tenderat dhe koncesionet”.