Në listën e zezë të CIA-s për drogë, krim e pastrim parash

Qendra më e fuqishme e Inteligjencës në botë, CIA (Agjencia Amerikane e Inteligjencës) rikonfirmon pushtetin e drogës dhe krimit të organizuar në Shqipëri. CIA kategorizon Shqipërinë si vendin ku trafiku i drogës, armëve, i qenieve njerëzore dhe pastrimi i parave janë më aktivë dhe organizatat kriminale që drejtojnë këto rrjete janë duke u zgjeruar me shpejtësi në Europë.

Në përditësimin e fundit të të dhënave mbi Shqipërinë, Agjencia Qendrore e Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka raportuar edhe për trafikun e paligjshëm të drogës. CIA amerikane në faqen e saj zyrtare “The Ëorld facktbook” shkruan se vendi ynë mbetet gjithnjë pikë aktive e kalimit të paligjshëm të drogave si kanabis sativa nga Azia Jugperëndimore drejt Ballkanit.

Sipas CIA-as, në një masë më të vogël nga Shqipëria kalon ilegalisht edhe kokainë që vjen nga Amerika e Jugut me destinacion Europën Perëndimore. Të dhënat e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës amerikane raportojnë se ka një rritje të prodhimit të kanabisit në vend si dhe një zgjerim të organizatave shqiptare të trafikimit në Europë. CIA e klasifikon Shqipërinë edhe si një vend ku kryhet lehtësisht pastrimi i parave i lidhur me trafikimin rajonal të narkotikëve, armëve, kontrabandës dhe kalimit të paligjshëm të shtetasve të huaj. Përditësimi i fundit i të dhënave të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së SHBA-së, është bërë në fillim të muajit gusht të këtij viti.

Përshkrimi: “Shqipëria është pika aktive e transportit të drogës së trafikuar nga Azia Jugperëndimore, opiumit, hashaashit dhe kanabisit, duke shërbyer si porta e Ballkanit drejt Europës. Është pikë aktive megjithëse në përmbajtje më të vogël të trafikut të kokainës që vjen nga Amerika Latine, e destinuar për Europën, shërben si vend kalimi për këto drogëra dhe shpërndarjen e prodhimit të tyre, sidos kanabisit.

Aktiviteti i organizatave shqiptare të narkotrafikut po zgjerohet në Europë. Është një vend ku zhvillohet lehtësisht pastrimi i parave të lidhura me trafikun rajonal të drogës. Është gjithashtu një vend ku lehtësisht zhvillohet trafiku i armëve, trafikut të paligjshëm të shtetasve të huaj kontrabanës”.

Cit përshkrimi në versonin origjinal: Illicit drugs: increasingly active transshipment point for Southëest Asian opiates, hashish, and cannabis transiting the Balkan route and – to a lesser extent – cocaine from South America destined for Ëestern Europe; limited opium and expanding cannabis production; ethnic Albanian narcotrafficking organizations active and expanding in Europe; vulnerable to money laundering associated ëith regional trafficking in narcotics, arms, contraband, and illegal aliens

Përditësimi i të dhënave të CIA-s vjen në kohë kur viti 2017 ka shënuar një sasi rekord të trafikimit të drogës nga Shqipëria në Itali. Guardia di Financa italiane informoi pak ditë më parë se prej fillimit të vitit 2017 janë sekuestruar përmes detit rreth 24 tonë marijuanë e Policia Financiare e Puglias ka arrestuar 32 skafistë. Ndërkohë përgjatë vitit 2016, janë sekuestruar rreth 22 tonë marijuanë.

Në fakt i njëjti konfirmim i CIA-s është bërë edhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin e trafikun e lëndëve narkotike të publikuar në mars të këtij viti apo edhe raporte të tjera ndërkombëtare si Europol etj. Në të gjitha këto raporte vërehet se Shqipëria vazhdon të jetë në rrezik të lartë për shkak të pastrimit të parave dhe korrupsionit të shfrenuar. Pjesa më e madhe e ekonomisë së Shqipërisë është informale, me prurje të mëdha të parave nga reminitancat. Të ardhura të konsiderueshme përfitohen edhe nga trafiku i drogës, evazioni fiskal, kontrabanda dhe trafikimi i qenieve njerëzore. Shqipëria prodhon dhe eksporton sasi të mëdha të marijuanës, kryesisht në vendet evropiane, si dhe është vend tranzit për transportin e heroinës afgane dhe kokainës, duke shërbyer si portë kryesore për shpërndarjen e heroinës në të gjithë Europën. Shqipëria shërben si qendër rajonale nga organizatat e krimit të organizuar. Ky është konstatimi i të gjitha raporteve nërkombëtare, i rikonfirmuar së fundmi dhe nga Qendra Amerikane e Inteligjencës, CIA.

Të njëjtat konstatime edhe nga raporti i DASH

Raporti i fundit i publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit në mars të 2017 mbi luftën ndaj trafikut të drogës për vitin 2016 e vendos Shqipërinë në vendet kryesore të burimit të marijuanës. Aty thuhet se vendi ynë në 2016-ën pati një shtim të plantacioneve me kanabis. “Shqipëria mbetet një vend burim i rëndësishëm për marijuanën si dhe një rrugë tranziti për kokainën dhe heroinën e destinuar për tregun evropian. Megjithëse autoritetet shqiptare raportuan rritje të arrestimeve dhe shkatërrimit të plantacioneve me kanabis në 2016-ën u raportua gjithashtu një rritje e kultivimit të kanabisit në të gjithë vendin”, thuhet në raport, citon lapsi.al. Raporti thotë se përveç marijuanës nuk ka të dhëna për prodhim të drogërave të tjera apo drogërave sintetike. Edhe për sa i përket konsumimit DASH thotë se qeveria nuk ka të dhëna të qarta, por përveç kanabisit nuk është shqetësim i madh përdorimi drogërave të tjera. Sipas DASH në vendin tonë pastrohen lehtësisht paratë e drogës dhe sundon korrupsioni i shfrenuar. Në raport shkruhet se, “Shqipëria është një vend tranziti për trafikimin e narkotikëve, armëve, mallrave kontrabandë dhe qenieve njerëzore dhe mbetet në rrezik për pastrimin e parave. Burimet më të mëdha të të ardhurave të paligjshme janë trafiqet, korrupsioni i zyrtarëve dhe mashtrimi”. “Krimi shpesh investon paratë e pista në prona të patundshme dhe në projekte për zhvillimin e biznesit”.