Blaise Matuidi zbarkon në Torino. Më në fund është arritur zyrtarisht marrëveshja mes Juventus dhe PSG, për transferimin e mesfushorit në radhët e bardhezinjve. Parisienët kishin kërkuar 25 milionë euro për ta lënë të lirë lojtarin, ndërkohë që falë edhe ndërhyrjes së menaxherit të Matuidi, Mino Raiola, gjithçka është mbyllur për shumën e 20 milionë eurove plus bonuse. Thelbësore që gjërat të mbylleshin me sukses ka qenë dhe vendimi i mesfushorit, i cili vendosi të braktiste PSG, duke parë minutat e pakta që atij i viheshin në dispozicion, kërkon të ketë një sezon protagonisti, pasi nuk dëshiron që të mbetet dhe jashtë kombëtares franceze për Botërorin Rusi 2018. Blaise do të zhvillojë vizitat mjekësore, si dhe do të firmosë një kontratë 3-vjeçare. Mediat italiane bëjnë me dije se ai do të jetë i gatshëm në sfidën ndaj Cagliarit. Përsa i përket çështjes së një qendërmbrojtësi, Ezequeil Garay është dëshira e drejtuesve të klubit bardhezi. Në garë për të është edhe Spartaku i Moskës, por dëshira e lojtarit është transferimi tek kampionët e Italisë. Me shumë gjasa në ditët e ardhshme, Juventus do të zyrtarizojë dhe afrimin e Garay.