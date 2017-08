Maskat terror në Belsh, dhunohet e grabitet e moshuara në banesë

Një person i maskuar është futur në banesë dhe pasi ka dhunuar një të moshuar 70-vjeçare i ka grabitur 2 milionë lekë. Ngjarja ka ndodhur në Belsh rreth orës 23:30 të mbrëmjes së djeshme. Bëhet e ditur se personi i maskuar dhe i armatosur ka hyrë në shtëpinë e 70-vjeçares Naferit Tafani, madje e kanë goditur atë prapa koke me qytë pistolete. Maskat kanë dhunuar dhe i kanë vjedhur çiftit rreth 2 milionë lekë të vjetra. E moshuara është gjetur me kokë të çarë dhe pa ndjenja nga fqinjët e saj, të cilët më pas kanë njoftuar policinë.

Mbrëmjen e fillimjavës rreth orës 23:30 një person ka hyrë nga dritarja e pasme në shtëpinë e 70-vjeçares Naferit Tafani , ndërsa kjo ishte për vizitë te fqinjët e saj ngjitur me shtëpinë e saj. Hajdutët sipas 70-vjeçares i kanë vjedhur rreth 2 milionë lekë të vjetra, te cilat i kishte në një sirtar ne katin e parë të banesës.

Gruaja ka rrëfyer për mediat nga spitali se si është dhunuar nga grabitësi. “E kuptova që ishte hajdut dhe thashë po më vjedh. Ai më tha, mos fol, mos e ngre zërin se të vrava. Më qëlloi me pistoletë në kokë dhe kam rënë pa ndjenja. Nuk arrita ta identifikoj, sepse ishte i maskuar. Përjashta e priste një njeri me motor”, u shpreh ajo.

70-vjeçarja Naferit Tafani është transportuar nga spitali kirurgjik i Elbasanit drejt Tiranës për mjekim për të specializuar. Bëhet e ditur se, e moshuara, e cila mbeti e plagosur pas koke me qytë pistolete, ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Duke marrë parasysh situatën e saj, mjekët e spitalit të Elbasanit kanë vendosur që ajo të shtrohet në Tiranë, ndërsa shoqërohet nga djali i saj.

