Manipuloi zgjedhjet, SHBA vendos sanksione ndaj Maduros

Administrata Trump shpalli të hënën sanksione financiare kundër presidentit venezuelian, Nicolas Maduro pas zgjedhjeve të fundjavës që i dhanë partisë në fuqi kompetenca thuajse të pakufizuara.

Sanksionet, që u njoftuan nga sekretari i Thesarit, Steven Mnuchin, ngrijnë çfarëdo pasurie që Maduro mund të ketë në SHBA dhe ndalojnë shtetasit amerikanë të hyjnë në marrëdhënie biznesi me të.

Ndikimi monetar i sanksioneve nuk është ende i qartë, sepse pasuritë e zotit Maduro në zonat nën juridiksionin e SHBA nuk janë publikuar.

Megjithatë, vendosja e sanksioneve ndaj një kreu shteti është diçka e rrallë dhe mund të shërbejë si një simbolikë e fuqishme, pasi bën që vendet e tjera të shmangin një udhëheqësi të tillë.

SHBA vazhdojnë të mbajnë në fuqi sanksione kundër Presidentit sirian Bashar Assad që nga viti 2011.

Presidenti Nicolas Maduro, ndaj të cilit ka një pakënaqësi të gjerë për shkak të drejtimit që po i jep ekonomisë së shthurur venezueliane, ka premtuar se Asambleja e re Kombëtare do të sjellë paqen pas protestave 4-mujore të opozitës, gjatë të cilave janë vrarë mbi 115 persona.

Partitë opozitare bojkotuan ato që i quajnë si zgjedhje të manipuluara, ndërsa simpatizantë të tyre kanë planifikuar demonstrata anembanë vendit gjatë ditës së sotme, duke shtuar sërish perspektivën e përleshjeve të dhunshme me forcat e sigurisë.

Kritikët thonë se Asambleja do t’i lejojë Maduros të shpërbëjë Kongresin e kontrolluar nga opozita, të shtyjë zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe të rishkruajë Kodin Zgjedhor për të ndaluar mposhtjen me votë të socialistëve.

Votimi, që vjen pas shtyrjes së zgjedhjeve rajonale dhe refuzimit të vazhdueshëm të Maduros për të konsideruar vendimet e marra nga Kongresi, është dënuar nga shumë palë globale.

Shtetet e Bashkuara, tregu më i madh për naftën venezueliane, vendosi sanksione gjatë javës së kaluar për 13 udhëheqës të Partisë Socialiste të Venezuelës, pjesërisht si kundërpërgjigje e këtyre zgjedhjeve. Administrata e presidentit Donald Trump ka premtuar masa të tjera ekonomike, nëse votimi do të zhvillohej.

Edhe Kolumbia fqinje ka njoftuar se nuk do ta njohë rezultatin e këtyre zgjedhjeve. “Duke nisur nga nesër do të bëhet e qartë se ky proces, jo vetëm që ka qenë një mashtrim kushtetues, por edhe gabimi më i madh historik që Maduro dhe mafia e tij mund të kenë bërë ndonjëherë”, tha udhëheqësi i opozitës, Freddy Guevara, në një konferencë për shtyp të shtunën.