Kutinjo ka vendosur

Nuk ka kthim pas për Phillipe Kutinjon. Braziliani e ka bërë tashmë zgjedhjen, dëshiron të transferohet me çdo kusht te Barcelona dhe për këtë arsye ka vendosur të mos luajë më për Liverpulin, vetëm e vetëm për të arritur objektivin e tij që është kalimi te katalanasit. Drejtuesit e The Reds nuk duan të privohen nga shërbimet e Kutinjos për të kënaqur trajnerin Jurgen Klopp, por me këtë vendim të tyrin kanë dalë kundër dëshirës së lojtarit, i cili tashmë është i gatshëm të mos zbresë më në fushë me Liverpulin. Nëse kjo ndodh 25-vjeçari do të rrezikonte grumbullimin në Botërorin e Rusisë me kombëtaren braziliane, por as diçka e tillë nuk e tremb Koutinjon, i cili nuk dëshiron t’i hiqet mundësia për të mbajtur veshur fanellën e Barcelonës, diçka që e ka ëndërruar gjithmonë.

Sipas asaj që raportojnë mediat spanjolle, ish-lojtari i Interit madje i ka bërë të ditur trajnerit gjerman të Liverpulit, Jurgen Klopp se nuk dëshiron të luajë më me të kuqtë. Pak ditë më parë Liverpuli doli me një komunikatë zyrtare ku bënte të ditur, se nuk do të lejonte largimin e Kutinjos te Barça, por gjasat janë që drejtuesit e The Reds të bëjnë prapakthehu. Kutinjo mungoi në ndeshjen e parë të Premier Leagues ndaj Watfordit dhe në sfidën e play off-it të Championsit ndaj Hoffenheim-it, për shkak të problemeve në shpatull, një sinjal mëse i qartë ky se lojtari dëshiron largimin nga “Anfield Road”. Pas kësaj lëvizjeje që po bën lojtari në lidhje me të ardhmen e tij, pritet një ofertë e re nga ana e Barcelonës në drejtim të Liverpoolit për Kutinjon që pritet të jetë më e lartë se 100 milionë euro.

Philippe Kuntinjo është i gatshëm të bëjë gjithçka për të luajtur për Barcelonën. “Mundo Deportivo” raporton se ylli brazilian i Liverpul është i gatshëm ta kalojë sezonin në tribunë në tentim për ta detyruar klubin ta shesë te Barça. Liverpul është duke refuzuar ta shesë sulmuesin dhe braziliani është i gatshëm t’i vejë në rrezik shanset e tij për Kupën e Botës vetëm e vetëm të luajë për Barcelonën.

Barcelona duket disi e humbur me largimin e Neymarit dhe disfata 3:1 nga Real Madridi në “Camp Nou”, ka nxitur drejtuesit e klubit katalanas që të jenë aktivë në merkato, raporton “Marca”. Pas transferimit të mesfushorit brazilian, Paulinho, radhën e kanë Philipp Kutinjo i Liverpulit, si dhe Ousmane Dembele i Borussia Dortmundit.

Sipas mediave spanjolle, Barcelona i dëshiron që të dy në “Camp Nou” për të rikthyer entuziazmin te katalanasit, që duket se kanë humbur shkëlqimin e dikurshëm. Dy lojtarët nuk janë duke luajtur me klubet e tyre aktuale dhe transferimi i tyre në “Camp Nou” tashmë quhet punë e kryer nga “Mundo Deportivo”, të Barcelonës. Dembele sezonin e parë bëri 49 paraqitje për Dortmundin, duke shënuar 10 gola, derisa Kutinjo ishte shtylla kryesore e Liverpulit, i cili në 31 paraqitje në Premierligë shënoi 13 gola.