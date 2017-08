Kutinjo i pashitshëm

Një tjetër portë mbyllet në fytyrë për Barcelonën. Pas komunikatës së Borusias së Dortmundit që ndali tratativat për Dembele, të cilin verdhezinjtë ende nuk po e gjejnë se ku ndodhet, Liverpooli i ka dhënë fund tratativës për Kutinjon, tjetër objektiv i madh për blaugranat pas largimit të Neymar. Me një komunikatë zyrtare të kuqtë shpjeguan se braziliani nuk do të shitet. Në faqen zyrtare të Liverpool në Twitter Fenway Sports Gruop, kompania që ka në pronësi klubin shkruan:

“Dëshirojmë të bëjmë të qartë pozicionin mbi transferimin e mundshëm të Philippe Kutinjo. Pozicioni përfundimtar i klubit është se asnjë ofertë për Kutinjon nuk do të merret në konsideratë. Lojtari do të mbetet një anëtar i Liverpool Football Club kur të mbyllet sesioni veror i merkatos”. Por, vetëm pak orë më vonë, vetë lojtari ka reaguar ndaj kësaj komunikate dhe ka kërkuar zyrtarisht që të largohet, njofton “Sky Sports”.

Një qëndrim përfundimtar ky i klubit anglez, me Barçën që nuk po arrin të realizojë goditjen e pas Neymar. Pavarësisht se ka një fond ekonomik prej 222 milionë eurosh që u arkëtua nga PSG, klubi blaugrana nuk ia ka dalë të bindë Liverpoolin për Kutinjon që ishte objektivi numër një për trajnerin Valverde. Kutinjo mbetet nën urdhrat e Klopp që nuk dëshiron të privohet nga një ndër lojtarët e tij më të mirë. Mbetet pezull edhe çështja Dembele. Futbollisti nuk u paraqit të enjten në seancën stërvitore të Borusias, por klubi bëri të ditur se nuk ka një ofertë të mirë nga ana e Barcelonës. Vetë lojtari ka vendosur, Dembele dëshiron bluagranat, por për gjermanët 100 milionë eurot e ofruara nga katalanasit nuk mjaftojnë, Dortmundi kërkon 150 milionë euro. Zëvendësimi i Neymar po rezulton për Barçën më i vështirë nga sa mund të parashikohej.

Barcelona deri më tani ka bërë disa oferta për brazilianin e Liverpoolit, Philippe Kutinjo, por është refuzuar. Sipas “Don Balon”, Barça tashmë është duke menduar, që përveç parave, si pjesë të marrëveshjes të ofrojë edhe një lojtar. Bëhet fjalë për mesfushorin kroat, Ivan Rakitiç. Në rast se dështon edhe kjo ofertë, atëherë Barcelona do të kthejë vëmendjen nga Ousmane Dembele i Borussia Dortmund dhe Marco Asensio i Real Madridit.