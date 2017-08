Juncker: Ballkani Perëndimor, jo shpejt në BE

Kryetari i Komisionit Europian Jena Claude – Juncker ka thënë se nuk është për atë që vendet e Ballkanit Perëndimor sa më shpejt të hyjnë në Bashkimin Europian.

Megjithatë, ai ka theksuar se vendeve të Ballkanit nuk bën t’i merret perspektiva evropiane, transmeton Koha.net.

Në një intervistë për “Politico“ Juncker ka thënë se “nëse BE shpërbëhet, ashtu si po pohon Trump, Ballkani Perëndimor do ta humbiste perspektivën europaine”.

“Nuk jam për atë vendet e Ballkanit Perëndimor t’i bashkohen shpejt BE-së, por nëse atyre ua marrim perspektivën europiane, atëherë sërish do të kemi atë që e kemi pasur në vitet e ‘90-ta. Në këtë kuptim stabiliteti i përbërjes së BE-së është parakusht që Ballkani të mos jetë sërish në luftë, shpresoj se Trump e kupton këtë”, ka thënë Juncker.