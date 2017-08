Humb jetën 12-vjeçarja e aksidentit në Xibrakë

Një 12-vjeçare, e cila mbeti e plagosur rëndë dje në një aksident në Xibrakë ka humbur jetën gjatë ditës së sotme në spital. Policia ka arrestuar drejtuesin e mjetit. Policia arrestoi në flagrancë shtetasin: Bahri Begu, 50 vjeç banues në Tiranë. Arrestimi i tij, u bë pasi, në aksin rrugor Elbasan-Librazhd, në fshatin Xibrakë, duke drejtuar mjetin tip “Benz” veturë me targa AA 643 SB ka humbur kontrollin dhe është përplasur me mjetin tip “Toyota” me targa IZZ8177 drejtuar nga shtetasi D.D., 37 vjeç banues në Durrës dhe më pas është përplasur me mjetin tip “BMW” me targa AA 391 AO drejtuar nga shtetasi L.T., 32 vjeç banues në Korçë.

Si pasojë, janë aksidentuar pasagjerët, shtetasit: K.D., 12 vjeçe banuese në Durrës (vajza e drejtuesit të mjetit “Toyota”), e cila ndërroi jetë në Spitalin e Traumës në Tiranë. J.D., 5 vjeç banues në Durrës, (djali i drejtuesit të mjetit tip “Toyota”) S.D., 35 vjeçe banuese në Durrës pasagjere në mjetin tip “Toyota”. S.B., 23 vjeçe banuese në Tiranë, e cila ishte pasagjere në mjetin tip “Benz”. Të tre të aksidentuarit ndodhen në Spitalin Kirurgjik Elbasan jashtë rrezikut për jetën.

Një tjetër aksident iu shtua zinxhirit të përplasjeve me automjete, që gjatë ditës së djeshme shkaktuan 3 viktima e mbi 20 të plagosur. Në Ibë, një makinë doli nga rruga dhe përfundoi në oborrin e një shtëpie, pasi ra nga afro 8 metër lartësi. Ngjarja ndodhi rreth orës 1:20 pas mesnate. Drejtuesi i mjetit, i vetmi që u dëmtua, u nxorr nga shërbimi zjarrfikës, pasi ishte bllokuar në kabinën e makinës së përmbysur. 6 aksidente ndodhën një ditë më parë në akse të ndryshme të vendit, duke shkaktuar një bilanc lufte. Një vajzë 12-vjeçare e aksidentuar në Elbasan, ndërroi jetë sot në spital.