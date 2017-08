Dëshmitari: Aksidentin nuk e shkaktoi deputeti, por djali i tij?!

Një dëshmitar okular ka deklaruar se aksidentin me vdekje mëngjesin e të shtunës nuk e shkaktoi deputeti i PDIU, Aqif Rakipi por djali i tij. JOQ shkruan se, sipas dëshmitarit që nuk dëshiron të identifikohet, në momentin e aksidentit në timon nuk ishte deputeti Rakipi, por djali i tij. Dëshmitari shprehet se djali i deputetit, sapo kishte dalë nga një lokal me muzikë live bashkë me një shokun e tij dhe aksidentoi për vdekje shtetasin Seit Sorra, duke e masakruar në mes të rrugës. Madje, sipas dëshmitarit, mendohet se pas aksidentit, djali i deputetit as që kishte ndërmend të kthehej, por nga përplasja e makinës i kishte rënë targa dhe u detyrua të kthehej. Por kur mbërriti aty pa se kishte njerëz të mbledhur dhe nuk e mori.

Ishte pikërisht targa, ajo që çoi në identifikimin e pronarit nga policia, pasi makina rezultonte e regjistruar në emër të deputetit, Aqif Rakipi. Dëshmitari thotë se gjithçka është lehtësisht e verifikueshme, mjafton të hapen kamerat e bizneseve aty pranë.

Ka shumë të ngjarë që ky version të jetë më i pranueshëm, për faktin se përse nuk ka qëndruar makina pas aksidentit, sepse ajo nuk drejtohej nga deputeti, por nga i biri dhe më pas ishte deputeti që shkoi në polici e bëri denoncimin, sepse kishte imunitet. Mbetet gjithçka për t’u verifikuar, por një gjë është e sigurt, se edhe në këtë rast, deputeti ka shkelur ligjin, pasi akuzohet për fshehje të krimit.

Po ashtu edhe policia ka fshehur krimin e deputetit Aqif Rakipi, që nuk denoncoi aksidentin me vdekje të shkaktuar nga djali i tij, por e mori vetë përsipër aksidentin. Policia nuk ka referuar në Prokurori krimin tjetër, atë të ikjes nga vendi ku ndodhi aksidenti. Në dosjen e dorëzuar në Prokurori nga policia nuk figuron asnjë material për ikjen e autorit të aksidentit nga vendi i krimit. Përse është bërë kjo? Është e qartë për të shpëtuar deputetin mik të Ramës dhe kapur në trafiqe. Mund të jetë një bast unikal, kur policia me urdhër të shefit në qeveri bëhet pjesë në një krim si në rastin e aksidentit të dy ditëve më parë.

Prokuroria ka ngritur dy akuza ndaj deputetit të PDIU, Aqif Rakipi, në lidhje me aksidentin e ndodhur tri ditë më parë, ku humbi jetën një 54-vjeçar. Akuzat e ngritura ndaj deputetit që po hetohet në gjendje të lirë, janë “shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “largim nga vendi i aksidentit”.