Deputetët betohen, por nuk zgjedhin drejtuesit

Parlamenti i ri i Kosovës u mblodh dje për herë të parë pas zgjedhjeve të parakohshme të 11 qershorit, por dështoi të zgjedhë udhëheqjen e tij.

Seanca e cila filloi me vonesë, u ndërpre menjëherë pas betimit të deputetëve, meqë koalicioni i Partisë Demokratike, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, kërkoi dy orë pushim para se të hidhet propozimi dhe të votohet për kryetarin e Parlamentit. Ky post, i takon koalicionit fitues.

Nga 120 deputetë sa ka Parlamenti i Kosovës, 60 votuan në favor dhe 60 kundër këtij propozimi dhe kryesuesi i seancës, deputeti Adem Mikullovci tha se në raste të tilla propozimet nuk kalojnë.

“Meqenëse rezultati ishte 60 për dhe 60 kundër, rezultati është i barabartë propozimi bie poshtë dhe nuk miratohet”, tha ai.

Kjo nxiti pakënaqësinë e koalicionit fitues dhe deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, kritikoi mënyrën e drejtimit të seancës.

“Ju nuk jeni i pari i familjes, por vetëm udhëheqës i seancës, ju kisha lutë mos bëni shkelje të rregullores”, tha zoti Hoxhaj.

Deputeti i lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca tha se, me këtë shtyrje koalicioni fitues po synon bllokimin e konstituimit të Parlamentit.

Ndërsa, Avdullah Hoti nga koalicioni i Lidhjes Demokratike, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativës akuzoi “Presidentin e vendit, Hashim Thaçi, për përfshirje në shtyrjen e seancës konstituive të Parlamentit”, ndërsa nënvizoi se Kosova nuk ka kohë që të presë më, sepse edhe ashtu ndodhet në afatet e fundit kushtetuese”.

Kryesuesi i Parlamentit e shpalli të mbyllur mbledhjen e sotme. Pak orë më pas, ai thirri mbledhjen e Parlamentit pasdite.

Seanca konstituive shihej edhe si vendimtare për koalicionin fitues të Partisë Demokratike, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, nëse do të mund të sigurojë votat e mjaftueshme për krijimin e qeverisë së re, një proces sfidues meqë asnjë forcë politike nuk i ka votat e mjaftueshme që ta krijojë e vetme qeverinë.

Sipas rezultateve të zgjedhjeve, koalicioni fitues ka 39 vende në Parlament dhe bashkë me deputetët e pakicave kombëtare arrin në 59 vota, dy më pak se sa votat e nevojshme për zgjedhjen e kryetarit të Parlamentit dhe për krijimin e qeverisë.

Votimi i propozimit për një pushim dy orësh shfaqi ndarjen e thellë të votave në Parlament.