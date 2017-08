Çfarë po ndodh me ilaçet dhe farmacistët

Shkrimi i keq i mjekëve është fenomen sa i njohur edhe i komentuar me humor, por pakkush e di se sa jetë njerëzish kushton, përveç vetë mjekëve, ata duhet ta dinë mirë por e marrin përsipër rrezikun çdo ditë, sepse mesa duket për ta ngelet thjesht statistikë. Dhe kur vjen puna tek statistikat, në SHBA çdo vit vdesin 7000 njerëz dhe dëmtohen rreth 1,5 milionë vetëm prej recetave me shkrim të keq të mjekëve, shkurtimeve dhe ngatërrimit të dozave nga farmacisti që e lexon, ose më mirë të themi mezi e lexon.

Si e kanë zgjidhur farmacistët në Shqipëri? Nga një hetim i Tabloid.al zbuluam se 2262 farmacistë shqiptarë kanë krijuar grupin e tyre sekret në Facebook, emrin e të cilit nuk do ta zbulojmë, ku shkëmbejnë informacione me njëri-tjetrin. Vendin kryesor e zënë postimet e recetave të padeshifrueshme. Çdo ditë dhjetëra receta tuajat postohen në Facebook dhe vendimi final se çfarë mjekimi po merrni i takon komentuesve që shpesh nuk janë në një mendje. Domethënë, vetëm mua më kalon një drithërimë frike?

Nëse në çdo profesion tjetër ne penalizohemi ose të paktën na tërhiqet vëmendja nëse dorëzojmë dokumente të shkruara keq apo të padeshifrueshme, pse mjekët që kanë në dorë jetët tona jo vetëm u lejohet, por edhe u pranohet si i mirëqenë kudo nëpër botë ky shkrim në receta? Pse nuk mund të marrin një minut kohë më shumë për ta shkruar, ta shkruajnë me shkronja shtypi që dallohen më lehtë, të kalohet në receta elektronike apo çfarëdo zgjidhje tjetër që na garanton mjekimin e duhur? NEPSI (National e-prescribing Patient Safety Initiative) në SHBA u ka ofruar akses dhe përdorim falas mjekëve për të shkruar receta elektronike falas, ku njëkohësisht programi kontrollon për kombinime të rrezikshme të ilaçeve dhe kontrollon që farmacia të sigurojë dozat e duhura.

Gabimet e mjekëve mbajnë vendin e tretë në botë për vdekjet e pacientëve, shto këtu edhe gabimet e farmacistëve në deshifrimin e recetave, do ta kuptoni pse njihni personalisht aq shumë raste njerëzish që kanë gjetur vdekjen ose janë përkeqësuar për shkak të gabimeve të mjekëve.

Po farmacistët? Në vend që të telefonojnë mjekun e rastit ose të ngrenë zërin publikisht për një problem që e hasin çdo ditë, preferojnë të shfryhen nëpër grupe Facebook-u, madje edhe të bëjnë ndonjë shaka lidhur me këtë si farmacisti i mëposhtëm.

