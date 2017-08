Arrestohen drejtuesit e opozitës në Venezuelë

Në Venezuelë autoritetet arrestuan dy udhëheqës të opozitës nën akuzën e organizimit të protestave kundër Asamblesë së Posaçme, e cila pritet të hartojë një Kushtetutë të re për vendin. Lajmi u konfirmua dje prej familjarëve të tyre. Miratimi i Asamblesë Kushtetuese ka nxitur një reagim të gjerë ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ndaj Presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro.

Forcat e sigurisë së Venezuelës arrestuan dy udhëheqës të opozitës, Leopoldo Lopez dhe Antonio Ledezman, të martën në mbrëmje vonë pasi bastisën shtëpitë e tyre. Lajmi u bë i ditur dje nga familjarët. Arrestimi lidhej me protestat kundër Asamblesë së Posaçme të denoncuar gjerësisht si antidemokratike. Në momentin kur u morën nga forcat e policisë, Leopoldo Lopez dhe Antonio Ledezma ishin të dy nën arrest shtëpie, i pari për rolin e tij në protestat kundër Presidentit Nicolas Maduro në vitin 2014 dhe i dyti nën akuzën e komplotimit të një grushti shteti.

Një video e postuar në mediat sociale tregon momentin e arrestimit të Antonio Ledezmas, nxjerrjen e tij jashtë nga shtëpia prej policëve të veshur me uniforma të Agjencisë së Zbulimit, Sebin.

Të hënën, para arrestimit, Antonio Ledezma postoi një video në internet në të cilën i bënte thirrje popullit të Venezuelës të vazhdonte luftën pas zgjedhjeve të së dielës për Asamblenë Kushtetuese. Kjo e fundit zëvendëson Asamblenë e kontrolluar nga opozita, të zhveshur tanimë nga pushteti i saj me vendim të Gjykatës së Lartë të kontrolluar nga Presidenti Maduro. Të dy udhëheqësit opozitarë janë ish-kryetarë të bashkisë së kryeqytetit, Karakas dhe kritikë të fortë të Presidentit Maduro.

Dy ditë më parë Shtetet e Bashkuara e quajtën të paligjshme zgjedhjen e asamblesë dhe vendosën sanksione ndaj Presidentit Maduro.

Të gjitha pasuritë e tij në Shtetet e Bashkuara janë të ngrira dhe amerikanët janë të ndaluar të bëjnë biznes me të.

Por sipas analistit amerikan Michael O’Hanlon sanksionet vështirë se mund të jenë zgjidhja për problemet e Venezuelës.

“Nuk e shoh si një gjë që funksionon vendosjen e sanksioneve ndaj bizneseve të veçanta ose individëve të veçantë nga Venezuela, duke i ndaluar ata të udhëtojnë për në Shtetet e Bashkuara apo të mbajnë para në bankat amerikane. Këta njerëz kanë provuar tashmë se janë shumë të gatshëm të bëjnë çdo gjë për të mbajtur pushtetin edhe pse vendi i tyre ndodhet në gjendje të vështirë ekonomike, si dhe është një nga vendet më të dhunshëm në tokë, pa ndonjë shpresë reale për përmirësim të situatës. Jam shumë i trishtuar për Venezuelën. Mendoj se duhet të kemi një qasje ndryshe dhe të mendojmë opsione shumë më radikale nëse vërtet duam të përpiqemi ta zgjidhim këtë problem”, thotë Michael O’Hanlon i Institutit “Brookings”.

Presidenti Maduro u tregua indiferent ndaj sanksioneve, duke i quajtur ato shenjë “dëshpërimi dhe urrejtjeje” të Presidentit Donald Trump.

Sekretari amerikan i Thesarit nuk komentoi lidhur me mundësinë e sanksioneve të tjera në të ardhmen, përfshirë dhe ndalimin e eksporteve të naftës nga Venezuela.

Ndërkohë Bashkimi Evropian ka reaguar duke bërë të ditur se gjithashtu nuk do ta njohë asamblenë e sapoformuar. Këtij qëndrimi i janë bashkuar edhe Kanadaja, Spanja dhe pothuajse çdo vend i Amerikës Latine.