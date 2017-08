Ambasadorja e Ramës irriton mediat në Holandë

Përgjigjia e ambasadores shqiptare në Holandë, Aida Sakiqi, ka zemëruar shtypin holandez. Në një intervistë për televizionin “Top Channel” Sakiqi deklaroi se lajmi se policia holandeze po përgatit një raport, në të cilin këshillohet të hiqen vizat për Shqipërinë, janë thjesht thashetheme sensacionale.

Të dyja, si shtypi shqiptar dhe gazeta holandeze “De Telegraaf” publikuan këtë raport dha pasojat e mundshme për qytetarët shqiptarë.

Në intervistë, Sakiqi shkoi deri aty sa deklaroi se policia holandeze duhet të merret me “5,600 prostituta të punësuara në mënyrë të ligjshme” që punojnë në Amsterdam:

Ishte i shkurtër, artikull sensacional, në të cilin një gazetar flet me një punonjës policie të Amsterdamit. Dhe punonjësit flasin për probleme të përditshme, në një qytet si Amsterdami, në të cilin ka 1,5 milionë turistë në vit, të cilët vijnë vizitojnë “dyqanekafe”. Jo turistë të zakonshëm. Një qytet që ka 5,600 prostituta të punësuara në mënyrë të ligjshme, të cilat tërheqin rreth 200 mijë vizitorë në vit.

Është tërësisht e paqartë çfarë lidhje ka legalizmi i drogave të lehta apo prostitucioni me argumentin e saj, por është qartësisht një përpjekje për të mbuluar faktin se 1) personi i intervistuar ishte një prokuror, dhe jo një punonjës i thjeshtë i Policisë Bashkiake, dhe 2) ai nuk foli për “problemet e përditshme”, por për rritjen e shpejtë të krimit të kryer nga shtetasit me kombësi shqiptare.

Përpjekja e qartë e Sakiqit për të fajësuar Holandën për “krimin” e saj, u kap nga shtypi holandez, dhe me siguri do të vihet re edhe nga administrata holandeze.

Media hollandeze “Elsevier” shkruan se:

Aida Sakiqi iu drejtua shqiptarëve në televizionin kombëtar të Shqipërisë. Ambasadorja në Hagë i bëri thirrje popullit shqiptar të mos shqetësohet shumë për lajmin nga Holanda. Është lajm i pakuptimtë nga një gazetë sensacionale, tha Sakiqi.

Sipas “De Telegraaf”, një zyrtar i lartë i Ministrisë së Punëve të Jashtme, përgjegjës për çështjen e zgjerimit të BE-së, i ka thënë ambasadores shqiptare të mos i marrë seriozisht lajmet. Por, Ministria e mohon këtë.

Autoritetet holandeze, tha Sakiqi, duhet të përqendrohen në adresimin e krimit të lidhur me trafikun e lëndëve narkotike dhe prostitucionit, i cili ushqehet nga turizmi në dhe nga Amsterdami. Por, në fakt, raporti nga Prokuroria tregon se shqiptarët luajnë një rol të rëndësishëm në botën e krimit.

Një artikull i para pak ditëve i gazetës holandeze “De Telegraaf” bëri publik raportin e policisë holandeze, i cili rekomandon vendosjen e regjimit të vizave mes Shqipërisë dhe Holandës, si një teknikë për të kontrolluar hyrjen e kriminelëve shqiptarë dhe qendrimin e tyre në vend.

Bazuar në artikullin e “De Telegraaf”, 11 deputetë të Parlamentit holandez i kanë dërguar 12 pyetje zyrtare Ministrisë së Sigurisë dhe Drejtësisë të Holandës rreth vendosjes së sistemit të vizave për qytetarët shqiptarë.

Parlamentarët kërkojnë të konfirmohen të dhënat e përmendura në memon e Policisë dhe Prokurorisë holandeze mbi rritjen e shpejtë të aktivitetit kriminal të shqiptarëve në Holandë.