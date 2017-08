7 familje rrezikohen nga zjarret në Mallakastër, kërkojnë ndihmë

Flakët e zjarrit po rrezikojnë seriozisht jetën e 7 familjeve në Çorrush të Mallakastrës. Alarmin e ka dhënë vajza e njërit prej banorëve që është rrethuar nga flakët në një komunikim telefonik për “Neës 24”. Teksa qan me dënesë, zonja në fjalë tha se, prindërit e moshuar e kanë telefonuar para dy orësh dhe ajo ka mbërritur nga Vlora në këtë fshat, por nuk ndërhyn dot për t’ju ardhur në ndihmë, pasi zjarri ka marrë përmasa të frikshme.

Në të njëjtën kohë, ajo thotë se ka lajmëruar Policinë e Shtetit dhe zjarrfikëset, por askush nuk ka shkuar për t’ju ardhur në ndihmë. “Situata është shumë alarmante, kemi dy orë që e marr Policinë e Shtetit, zjarrfikëset, por askush nuk vjen. Ne u sosëm nga Vlora, por s’ju japim dot ndihmë. Nuk ka asnjë ndihmë nga shteti. Ku është shteti?! E gjithë lagjja është rrethuar nga flakët, po na digjen prindërit brenda (qan). Duhet ndihmë nga ajri se po digjen brenda, ju lutem”, tha ajo mes lotësh.

Nga të dhënat e fundit, në Çorrush zjarri ka arritur të përpijë disa banesa. Disa familje në zonë janë asfiksuar. Sipas shefit të zjarrfikëses zjarri është i madh, ndërsa ndërhyrja është e vështirë. Banorët bëjnë apel për ndihmë.

Zjarri u afrohet banesave në Bulqizë

Banorë të fshatit Bllac në Bulqizë kanë kërkuar ndihmë, pasi flakët e zjarrit që kanë përfshirë zonën po i afrohen banesave. Siç duket edhe nga fotot e shpërndara në rrjetet sociale, zjarri dhe tymi janë pranë banesave. Banorët e zonës thonë se, kanë kërkuar ndihmë nga shteti, por deri tani askush nuk i është përgjigjur.

Në fshatin Trovë të Ulzës situata është problematike. Ka kaluar rreziku për disa banesa në fshatin Trovë, por tani rrezikohen disa banesa në fshatin Lundreshë të Njësisë Administrative Ulëz. Është e pamundur t’u afrohet flakëve për shkak dhe të terrenit. Në Bulqizë janë shfaqur vetëm mbrëmjen e së enjtes katër vatra zjarri. Janë djegur me dhjetëra ha pyje. Zjarri rrezikon të shkojë drejt Qafë Shtamës.

Vijon aktive vatra e zjarrit në Malin e Lopës, Bashkia Bulqizë. Për izolimin e vatrës së zjarrit janë angazhuar forca zjarrfikëse, forca të pyjores dhe forca vullnetare, por ende nuk kanë munduar ta vënë nën kontroll. Eshtë aktive vatra e zjarrit tek Tenda Dushaj-Koçaj, Bashkia Bulqizë. Kanë punuar forca vullnetare, por ato nuk kanë mundur ta venë nën kontroll, pasi vatra ndodhet në një terren malor, ku automjetet zjarrfikëse nuk kanë mundësi të veprojnë. Vatra ka djegur rreth 5 ha me pisha, ah dhe dushqe.

Vazhdon të jetë aktive vatra e zjarrit në vendin e quajtur Temla e Peladhisë, Zerqan. Si pasojë e zjarrit është djegur rreth 7 ha pyll pishe, dushqe dhe lajthi.

Në fshatin Vojnikë, Bashkia Dibër, ka rënë zjarr në shkurre dhe kullotë pranë disa banesave. Si pasojë e zjarrit u dogj rreth 3 ha me shkurre dhe kullotë. Në Balgjaj, Selishtë, Bashkia Dibër ka rënë një zjarr në një zonë me kullota dhe drurë të rrallë ahu. Si pasojë e zjarrit është djegur rreth 0.5 ha pyll ahu. Vijon të jetë aktive vatra e zjarrit në fshatin Kacni, Bashkia Dibër.

Zjarret rrezikojnë fshatrat e Dibrës, Elbasanit dhe Vlorës

Shqipëria vazhdon të jetë e “pushtuar” nga zjarret, ndërsa Rama vazhdon pushimet në bregdet pa u shqetësuar nga situata që sa vjen e përkeqësohet. Në disa qarqe të vendit si në Dibër, Vlorë dhe Elbasan gjendja e rënduar po shkon drejt katastrofës. Gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 19 vatra zjarri në qarqet Tiranë, Dibër, Elbasan, Vlorë, Gjirokastër.

QARKU TIRANË

Vazhdon operacioni për të shuar zjarrin e rënë në pyllin me shkurre dhe dushqe në afërsi të Tunelit të Krrabës në aksin rrugor nacional Tiranë-Elbasan. Zjarrfikësit me mjete kanë shuar zjarrin në afërsi të hyrjes së tunelit, por zjarri vazhdon të jetë aktiv në zonën malore, larg hyrjeve të tunelit.

Vazhdon të jetë e rëndë situata nga vatrat e zjarrit në Malin e Derjes pranë fshatit Shëngjergj, Bashkia Tiranë. Në fshatin Maknor, Pezë, si pasojë e zjarrit është djegur deri një sipërfaqe e konsiderueshme me shkurre e kullota. Në fshatin Selbë, Dajt, ka rënë zjarr në shkurre dhe pisha. Si pasojë e zjarrit është djegur një sipërfaqe e relativisht e madhe me shkurre dhe pisha.

QARKU ELBASAN

Vazhdon operacioni për të shuar zjarrin e rënë në shkurre dhe pisha në fshatin Derstilë, Gjinar, Bashkia Elbasan.

QARKU DIBËR

Në fshatin Vojnikë, Bashkia Dibër, ka rënë zjarr në shkurre dhe kullotë pranë disa banesave. Si pasojë e zjarrit u dogj rreth 3 ha me shkurre dhe kullotë. Në Balgjaj, Selishtë, Bashkia Dibër ka rënë një zjarr në një zonë me kullota dhe drurë të rrallë ahu. Si pasojë e zjarrit është djegur rreth 0.5 ha pyll ahu.

Vijon të jetë aktive vatra e zjarrit në fshatin Kacni, Bashkia Dibër. Zjarri ka ardhur në vazhdim të zjarrit të rënë në Shehe, Bulqizë dhe ka djegur rreth 5 ha me pisha dhe ah. Vijon aktive vatra e zjarrit në Malin e Lopës, Bashkia Bulqizë. Eshtë aktive vatra e zjarrit tek Tenda Dushaj-Koçaj, Bashkia Bulqizë. Vatra ka djegur rreth 5 ha me pisha, ah dhe dushqe. Vazhdon të jetë aktive vatra e zjarrit në vendin e quajtur Temla e Peladhisë, Zerqan. Si pasojë e zjarrit është djegur rreth 7 ha pyll pishe, dushqe dhe lajthi. Eshtë aktive vatra e zjarrit në vendin e quajtur Fusha e Frangut në Zerqan, Dibër. Si pasojë e zjarrit janë djegur rreth 8-10 ha me dushqe dhe pisha.

Në Vaj-Kal, Zerqan, Bashkia Bulqizë ka rënë zjarr në shkurre dhe ferra. Si pasojë e zjarrit u dogjën rreth 0.3 ha me shkurre dhe ferra. Vazhdon të jetë aktive vatra e zjarrit në fshatin Madhesh dhe Troll, Bashkia Mat. Zjarri mund të shuhet vetëm me ndërhyrje nga ajri. Ka vazhduar të jetë aktive vatra e zjarrit në Malin e Lenzit, Gurrë, Bashkia Klos. Vazhdon të jetë aktive vatra e zjarrit në fshatin Kurdari, Bashkia Klos. Si pasojë e zjarrit janë djegur rreth 40 ha me pisha, ah dhe bredh. Vazhdon të jetë aktiv zjarri i rënë në fshatin Xibër Hane, Bashkia Klos. Si pasojë e zjarrit është djegur rreth 1 ha pyll me pisha.

QARKU VLORË

Kanë vijuar operacionet e zjarrfikësve, edhe me ndihmën e helikopterit për të shuar zjarret në fshatrat Muzinë, Kardhikaq dhe Pecë, Bashkia Finiq.

QARKU GJIROKASTËR

Në fshatrat Frashtan dhe Lugar, Bashkia Dropull ka rënë një zjarr, i cili rrezikonte banesat. Zjarret kanë vënë në rrezik serioz banesat e këtyre dy fshatrave si dhe të fshatrave Grapsh, Jergucat, Zervat dhe Sofratikë.

Zjarri i afrohet fabrikës me 5 ton lëndë shpërthyese në Vorë

Një zjarr i rënë në fshatin Kuç të Vorës është duke i afruar një fabrike fishekzjarrësh. Mësohet se brenda në këtë fabrikë janë 5 ton lëndës shpërthyese, të cilat tashmë rrezikohen nga afrimi i zjarrit. Brenda mjediseve është vendosur një automjet zjarrfikës, ndërkohë që në raste shpërthimi pasojat do të ishin katastrofale.

Zjarri i nisur që para dy ditësh ka djegur tashmë shumë hektarë tokë. Gradualisht flakët kanë përparuar në faqet e kodrave për të mbërritur deri në thellësi të fshatrave të Vorës. Ndërkohë, me mjetet zjarrfikëse të ushtrisë, perimetri i sigurisë po përforcohet, ku përveç pompave të ujit, po punohet dhe me mjete të tjera për të ndaluar përshkallëzimin e situatës.

Zjarr në afërsi të doganës së Hanit të Hotit

Dogana e Hanit të Hotit për momentin është pa energji elektrike. Kështu ka bërë të ditur OSHEE, e cila ka njoftuar se një gjë e tillë ka ardhur pas rënies së zjarrit në afërsi të saj. Si pasojë është stakuar linja L30-55/1 Koplik 220 -Vukpalaj për masë sigurie, pasi ka rënë zjarr në afërsi të Bajzes dhe kërkohet nga zjarrfikësja.

OSHEE njofton se pa energji ka mbetur edhe nënstacioni i Koplikut, Bajzë si dhe Vukpalaj.

Ndërkohë që OSHEE njofton se sot në Tiranë për shkak të investimit për lidhjen unazore të fidrave 333 dhe 334 të N/St Selitë 20 kw, zona pranë Kopshtit Zoologjik sot nuk do të ketë energji elektrike nga ora 10:00 deri në 11:00.

R.Polisi