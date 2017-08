34.3 milionë euro Kosovës për vende të reja pune

Në Kosovë, zyrtarë të qeverisë në largim dhe përfaqësuesit e Bankës Botërore, nënshkruan dy marrëveshje për një kredi prej 34.3 milionë eurosh që do të investohen në fuqizimin e sektorit privat dhe hapjen e vendeve të reja të punës.

Ministri i Financave, Avdullah Hoti tha se “projekti i parë ka për qëllim avancimin e legjislacionit për tregti si dhe krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për eksporte me standarde ndërkombëtare. Realizimi i projektit në fjalë do të ndikojë drejtpërdrejtë në rritjen e konkurueshmërisë së produkteve dhe shërbimeve që eksportohen nga tregu i Kosovës”, ndërsa marrëveshje e dytë ka të bëjë me sektorin e bujqësisë dhe ka për qëllim vazhdimin e financimit për grantet e bujqve, si dhe për rehabilitimin e kanaleve në skemat e ujitjes Radoniqi dhe Dukagjini”, tha ministri Hoti

Ndërsa, përfaqësuesi i Bankës Botërore në Kosovë, Marco Mantovanelli, tha se dy marrëveshjet e reja do të ndihmojnë rritjen ekonomike të Kosovës të bazuar në shtimin e prodhimit brenda vendit dhe me aftësi të konkurrencës më të lartë jashtë vendit.

“Financimi për këto projekte është pjesë e strategjisë së Grupit të Bankës Botërore që synon t’i ndihmojë Kosovës në përparimin drejt rritjes ekonomike më të qëndrueshme, të drejtuar nga eksporti, ashtu që qytetarët e saj të kenë më shumë mundësi për një jetë më të mirë”, tha zoti Mantovanelli.

Zbatimi i marrëveshjeve kërkon edhe ratifikimin në Parlamentin e Kosovës, i cili pritet të mblidhet të enjten për herë të parë pas zgjedhjeve të parakohshme të 11 qershorit.

Për shkak të situatës së krijuar me zgjedhjet e parakohshme, javën e kaluar Fondi Monetar Ndërkombëtar tha se, Kosova do të humbë rreth 16 milionë euro kredi nga ky fond, meqë marrëveshja skadon me 4 gusht dhe mungesa e institucioneve të reja, pamundëson diskutimet rreth saj.

Marrëveshja ishte realizuar në vitin 2015, për një shumë prej rreth 185 milionë eurosh, ndërsa rishqyrtimi i fundit i projekteve të mbështetura duhej të bëhej në qershor kur vendi ishte në zgjedhje.

Kosova shpalli pavarësisë në shkurt të vitit 2008, ndërsa në qershor të vitit 2009, ajo u bë anëtare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Anëtarësimi qe vlerësuar me rëndësi për rimëkëmbjen ekonomike të Kosovës, e cila përballet me shkallë të lartë të papunësisë dhe rrjedhimisht edhe varfërisë.