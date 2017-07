Vrau babain dhe plagosi nënën e tij, 21-vjeçari në depresion

21-vjeçari Mirald Metallari ka thënë në polici se në momentin kur qëlloi babain e tij, i ka pasur sytë e mbyllur dhe nuk e ka parë nënën që i doli përpara. Ai ka shfaqur shenja depresioni gjatë marrjes në pyetje. Mirald Metallari, 21- vjeçari që vrau me pistoletë babain e tij, ka treguar në polici se nuk ishte herë e parë që babë e bir konfliktoheshin.

Që kur është kthyer disa muaj më parë nga Angli, 21-vjeçari nuk ka qenë i qetë. Vazhdimisht ata përplaseshin për gjëra të vogla. Ai konfliktohej me pjesëtarët e familjes, duke shfaqur shenja depresioni. Por askush në familjen e tij nuk e kishte menduar që 21-vjeçari do të arrinte në këtë pikë.

Konflikti i së hënës midis Miraldit dhe babait të tij 62-vjeçar Myftar Metallari ishte më i ashpër se herët e tjera. Edhe pse motovi ishte krejt banal, ndërtimi i një muri betoni në oborrin e baneses së tyre në Bathore.

Miraldi nuk e kishte ndërtuar këtë mur betoni edhe pse e kishte porosi prej disa ditësh nga babai i tij. Ata kanë debatuar ashpër mes njëri-tjetrit dhe në një momemt 21-vjeçari merr pistoletën e babait të tij polic dhe e qëllon 5 herë në drejtim të tij, duke e lënë të vdekur në vend.

Në shtëpi në këto momente ishte edhe mamaja e Miraldit. Kur pa të birin që po qëllonte në drejtim të babait të tij, ajo i del para, duke marrë 2 plumba në trup. Por në polici 21-vjeçari ka thënë se nuk e ka parë nënën e tij, pasi në momentin që qëlloi babain, sytë i kishte të mbyllur. Kur sheh trupat e prindërve të tij përtokë, ai përpiqet t’u japë ndihmën e parë. Nënën e dërgoi në Spitalin Ushtarak dhe fatmirësisht i shpëtoi plagëve të marra.