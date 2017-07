Vala e koncesioneve, 10 milionë euro dy HEC-e të reja

Ministria e Energjisë dhe Industrisë (MEI) shpalli fituesit e dy koncesioneve për hidrocentralin Bushtrica 2 dhe Bushtrica 3, të cilat ishin shpallur për shprehje interesi para dhe gjatë fushatës elektorale. Vlera e investimit për të dy HEC-et llogaritet në rreth 10 milionë USD.

Por cilat janë kompanitë që kanë fituar të drejtën për këto koncesione dhe ofertat e tyre që i kanë shpallur fitues. Kujtojmë që sasinë më të madhe të pikëve e merrte fuqia e instaluar e propozuar dhe tarifa koncesionare.

Bushtrica 2

Për hidrocentralin Bushtrica 2 janë paraqitur dy oferta. E para nga shoqëria “2T” sh.p.k. që është skualifikuar pasi sipas MEI nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë. E dyta që është dhe kompania fituese është bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Doko” sh.p.k. dhe “Erniku” sh.p.k. Sipas ofertës së kësaj kompanie fuqia e instaluar është parashikuar 4060 kw me prodhim të parashikuar prej 18,553,391 kWh. Vlera e tarifës koncesionare është në nivelin 2.02% (374,778 kWh).

Afati për zbatimin e kontratës është caktuar në 12 muaj dhe vlera totale e investimit pa TVSH është 600 milionë lekë.

Bushtrica 3

Ministria ka dhënë detaje edhe për fituesit e koncesionit Bushtrica 3. Edhe në këtë procedurë pjesë e garës janë bërë dy kompani. E para shoqëria “Restaurim Gurra – Kaca” sh.p.k., e cila është skualifikuar pasi nuk ka dorëzuar gjithë dokumentacionin e kërkuar dhe e dyta bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Vega” sh.p.k., “Enolio” sh.p.k. dhe “EL-BU 2009” sh.p.k. Sipas ofertës fituese me të cilën ministria do të hyjë në negociata fuqia e instaluar e përcaktuar në projekt është 6700 kW me një prodhim 28,268,538 kWh dhe një vlerë tarifë koncesionare prej 2.1% (593,639 kWh). Koha e zbatimit të projektit është ofruar 24 muaj dhe vlera e investimit rreth 560 milionë lekë pa TVSH.

Të dy koncesionet janë të formës partneritet publik privat dhe me një afat 35-vjeçar. Aktualisht Ministria e Energjisë ka hapur garën edhe për hidrocentralin e katërt në pellgun ujëmbledhës të Bushtricës, kurse në Komisionin e Prokurimit Publik rezulton i ankimuar procesi për Bushtrica 1 nga kompania “2T” sh.p.k.

Në fazë vlerësimi janë edhe disa koncesione të tjera si Kalivaçi, Gojan, Luniku, Grabovë 1 dhe 2.