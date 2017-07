Transportonin drogë për në Itali, arrreston në befasi dy shqiptarë

Në një operacion i realizuar nga Guardia di Finanza në San Severo, çoi në arrestimin e tre trafikantëve të dyshuar për drogë. Ata janë kapur me 12 kg heroinë të importuara nga Turqia, e cila do të ndahej në 30 mijë doza do të çonte në fitimin e 1 milion eurove. Sipas policisë, kjo është sasia me e madhe e sekuestruar e heroinës për kohët e fundit.

Në pranga ka rënë Alessandro Bonaventura, 38 vjeç nga San Severo, dhe shtetasit shqiptarë Elio Jance dhe Tusha Orge, dhe të gjithë do të duhet të përgjigjen për veprën e trafikimit të drogës. Të gjitha kanë mbetur të mahnitur kur janë kapur në flagrancë, në makinën në të cilën të tre po lëviznin, dhe u janë gjetur dhe shtatë telefona celularë që i kishin në përdorim. Për disa kohë, financierët e San Severo u monitoruar tokën bujqësore në një fshat të San Severo, dhe vunë re praninë e makinave të dyshimta, që lëviznin shpesh në atë zonë por me 22 korrik, oficerët janë kthyer sërish dhe kanë identifikuar tre burra të cilët, u janë zhdukur ushtarëve pa lënë gjurmë.

Në makinën që drejtohej nga Orge Tusha, financierët kanë gjetur, brenda një qese që përmbante 12 kg heroinë të pastër.

Por sipas të dhënave mësohet se droga vjen nga një rrjet i organizuar i krimit shqiptarë, por këtë herë ajo është prodhuar në Turqi, dhe ka arritur në Itali nga deti nëpër ngushticën e Otrantos, apo me rrugë tokësore përgjatë së ashtuquajturës rrugë ballkanike.