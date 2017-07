Shqiptari kapet mat me 57 kg drogë në Itali

Një 26-vjeçar shqiptar është arrestuar nga policia në Brescia të Italisë, pasi u kap me drogë. Shqiptari, i cili rezultoi të ishte pa dokumente të rregullta dhe leje qëndrimi u kap me 57 kg drogë. Prej kohësh, ai ishte nën monitorim nga policia, ndërsa qarkullonte shpesh në Novi Ligure.

Pas ndalimit për një kontroll rutinë, ai ka shfaqur shenja të qarta nervozizmi ndaj agjentëve të policisë. Më pas, atij i janë gjetur 4 pako marijuane, të mbështjella me letër transparente, në automjetin e tij. Nëse do të shitej në tregun me pakicë, atij do t’i siguronte 400 mijë euro përfitime. 26-vjeçari është dërguar në burgun e Alessandria.