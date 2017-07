Shkarkimi i dy këshilltarëve të LSI si ai i deputetit Spahiu?

LSI ka deklaruar dje shkarkimin e dy këshilltarëve të LSI për votën në Këshillin Bashkiak. A është i vërtetë ky shkarkim apo është i ngjashëm me atë të deputetit Spahiu, i cili më pas u propozua sërish deputet nga LSI?

LSI-ja ka përjashtuar dje nga grupi i saj, dy këshilltarët e saj bashkiakë Genta Mezini e Agim Kraja, të cilët votuan pro, rritjes së çmimit të ujit të pijshëm në Tiranë.

Koordinatorja e anëtarëve të Këshillit Bashkiak të LSI-së në Bashkinë e Tiranës, Eriona Bixha, deklaroi dje para mediave se:

“Grupi i këshilltarëve të LSI në Këshillin Bashkiak të Tiranës, me përgjegjësinë e përfaqësimit dhe mbrojtjes së interesit të qytetarëve, vendosi:

Të përjashtojë nga Grupi i këshilltarëve të LSI, Genta Mezinin dhe Agim Krajën për veprim në kundërshtim me statusin, programin dhe vendimin e forumeve drejtuese të LSI.

Qëndrimi dhe votimi i tyre ditën e dje në Këshillin Bashkiak të Tiranës ka qenë tërësisht individual dhe i shtyrë prej interesave korruptive”.