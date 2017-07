Sa shumë mundim për të shfaqur mosmirënjohjen!

Albina DEDA

Jo formimi normal njerëzor e politik, por as pjesë të thartuara të subkoshiencës nuk imagjinoja të prodhonin kaq shumë vrer kundër Bashës dhe PD-së në kulmin e fushatës në parti.

Këta tipa po shfrytëzojnë të gjithë atributet dhe avantazhet e dhuruara nga demokratët, nga mundi dhe sakrifica e tyre deri në sublimitet. Nga vende bregdetare e resorte luksoze ata po provojnë të fundmen kartë të armiqësisë ndaj njerëzve që i ngritën në nivele që as i meritonin dhe as i imagjinonin.

Kështu nuk veprojnë idealistët, por mosmirënjohësit dhe nihilistët.

Ata në vend të kokëuljes që dy humbje radhazi mbajnë “kontributin” e tyre janë krekosur si gjeli majë plehu duke lëshuar fyerje, sharje e intriga.

Pafytyrësia në limite ekstreme, privimi gjenetik nga mirënjohja si cilësi humane është kategorizimi i këtyre burrave të paburrni.

Ata nuk janë aspak qëndrestarë dhe as themeltarë të demokracisë, por bixhozxhinj në politikë e përditshmëri të mësuar të fitojnë për dy dekada vetëm “Bingo”.

Njëri prej tyre ish-ministër la të priste homologun e një vendi mik, sepse nuk begenisi të lerë kazinonë e Sharm-el-Sheikut, duke krijuar një precedent diplomatik të padëgjuar.

Dhe sot lyer me figura të shpëlara letrare shet moral! Një tjetër që apelon për hunj e rrahje në PD njihet botërisht prej vitit 1992 si shpikës i kusarisë në post-diktaturë! Një tjetër kritikë moraliste e Bashës edhe minjtë e shtëpisë i emëroi konsuj e atashe në ambasadat e Shqipërisë.

Në vijim të poshtërsisë nuk ngelen pas të tjerë kritikë “principialë” që bizneset e tyre i përzien me Proventinot e Siçilisë e kalatë historike i kthyen në klube nate.

Bëmat e kritikëve të Bashës janë pa fund sa dhe t’i përmendësh ndjehesh me turp si demokrat.

Po ata?!

Nuk ekziston tek ata as skuqje as zbehje. Janë të verdhë nga vreri i zilisë. Nuk di të ketë njerëz normal të harxhojnë kaq shumë kohë e energji për të demonstruar mosmirënjohje. Politikisht ata tashmë janë “kadavra” e mbi “varre” të tyre ka një epitaf;

“Ndërruan jetë politikisht në udhëtim e sipër për t’i shkuar deri në fund rrugës së marrëzisë”.