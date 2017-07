Rrajca dhe lumi i Gashit në Tropojë, futen në UNESCO

Lumi i Gashit (Tropojë) dhe Rrajca (Përrenjas) me pyjet e vjetër të ahut janë përfshirë në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Në Krakov, Poloni zhvilloi punimet seanca e Komitetit të Trashëgimisë Botërore, e cila miratoi zgjatjen e trashëgimisë botërore të pyjeve të ahut primar në Karpatet dhe rajonet e tjera të Evropës (Shqipëri, Austri, Belgjik, Bullgari, Kroaci, Gjermani, Itali, Rumani, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Ukrainë).

Kjo zgjerim ndërkufitar i vendeve të trashëgimisë botërore të pyjeve të ahut primar të Karpateve dhe pyjeve të ahut të Gjermanisë (Gjermania, Sllovakia, Ukraina) shtrihet në 12 vende. Që nga fundi i epokës së fundit të akullnajave, ahu evropian u përhap nga disa strehime të izoluara në Alpet, Karpatet, Mesdhe dhe Pyrenees për një periudhë të shkurtër prej disa mijë vjetësh në një proces që është ende në vazhdim. Ky zgjerim i suksesshëm lidhet me fleksibilitetin dhe tolerancën e pemës në kushte të ndryshme klimatike, gjeografike dhe fizike.

Sesioni i 41-të i Komitetit të Trashëgimisë Botërore (9-12 korrik), i kryesuar nga Jacek Purchla, themelues dhe drejtor i Qendrës Ndërkombëtare të Kulturës në Krakov, do të vazhdojë të shkruajë vendet në Listën e Trashëgimisë Botërore deri më 9 korrik.

Ministri i Mjedisit Lefter Koka e komentoi këtë lajm në rrjetin social “Facebook”. “Shqipëria është e bekuar me natyrë të mrekullueshme, por është e ndëshkuar nga neglizhenca dhe keqdrejtimi në vite! Vetëm në këto 4 vite vizioni ynë për mjedisin dhe veçanërisht për zonat e mbrojtura dha frytet e para, duke shënuar arritje cilësore edhe në nivelin ndërkombëtar!”, shkruan ai.

Falë punës së përkushtuar dhe të vazhdueshme të Ministrisë së Mjedisit në këto 4 vite, sipas ministrit Koka, pasuritë natyrore jo vetëm janë ruajtur dhe zhvilluar, por bëhen pjesë e trashëgimisë natyrore të Botës.

“Puna vazhdon me Liqenin e Ohrit, kur gjatë takimit të UNESCO-s në Krakov të Polonisë, prezantohet nga përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit, progresi me përgatitjen e dosjes së nominimit për pjesën shqiptare të zonës së liqenit të Ohrit dhe hartimin e shtojcës së Planit të Menaxhimit për Peisazhin e Mbrojtur të Liqenit të Ohrit, për të siguruar një menaxhim të integruar dhe të qëndrueshëm të kësaj zone”, informon ai.