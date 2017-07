Raketat e Kim Jongut dhe paqartësia e Kinës

Koreja e Veriut tha se ka kryer me sukses një provë me raketë balistike ndërkontinentale, një hap i rëndësishëm ky në përpjekjet e Phenianit për të zhvilluar aftësinë e tij të armëve bërthamore, duke sfiduar sanksionet ekonomike të vendosur nga Kombet e Bashkuara.

Raketa, e cila u lëshua nga një aeroport pranë kufirit verilindor mes Kinës dhe Koresë së Veriut, ra në zonën speciale ekonomike të Japonisë, duke krijuar reagim të fortë në qarqet politike të Tokios dhe duke konfirmuar se Pekini nuk po arrin të ushtrojë presionin e duhur mbi aleatin e tij.

Lëshimi i raketës që sipas Phenianit mund të “godasë kudo në botë” do të krijojë presion të ri mbi Pekinin për t’u treguar më i prerë me masat ndëshkuese ndaj Koresë së Veriut. Por reagimi që do të marrë Kina mbetet i paqartë. Në një konferencë të rregullt për shtyp, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze tha se, Pekini ka bërë përpjekje të pandalura për të zgjidhur sfidat në gadishullin korean. Ai tha se roli i Kinës mbetet i pazëvendësueshëm tha se dhe u bëri thirrje të gjitha palëve të ruajnë qetësinë.

Televizioni shtetëror i Koresë së Veriut tha se raketa fluturoi për 39 minuta dhe arriti një lartësi prej 2 mijë e 800 kilometrash para se të binte në Detin e Japonisë.

Pheniani ka punuar për të zhvilluar një raketë me mbushje bërthamore të aftë për të goditur Shtetet e Bashkuara, në kundërshtim me sanksionet ekonomike të vendosura nga Kombet e Bashkuara.

Gjatë një takimi dje me këshillin e tij të sigurisë kombëtare, Presidenti i Koresë së Jugut, Moon Jae-in lëshoi një paralajmërim për Phenianin që t’i japë fund programit të tij të armëve bërthamore.

“Koreja e Veriut duhet ta dijë se provokimet bërthamore do të krijojnë vetëm vështirësi ekonomike. Qeveria jonë bën thirrje të fuqishme për çarmatimin bërthamor të Koresë së Veriut. Armët bërthamore të Koresë së Veriut dhe raketat janë çështje jete a vdekjeje që kërcënon sigurinë e popullit tonë dhe të aleatëve tanë. Ne nuk do të tolerojmë asnjë kërcënim të tillë në asnjë rrethanë”.

Duke u përgjigjur përmes Twitter-it, presidenti amerikan, Donald Trump përsëriti thirrjet që Kina të përdorë pozitën e saj si aleatja kryesore e Koresë së Veriut për të ushtruar ndikim.

Ministria e Jashtme kineze bëri thirrje për qetësi dhe përmbajtje pas provës së djeshme.

“Aktualisht situata në gadishull është komplekse dhe sensitive. Ne shpresojmë që të gjitha palët të qëndrojnë të qeta dhe të ushtrojnë përmbajtje, të ulin tensionet në gadishull sa më shpejt që të jetë e mundur dhe ta vendosin atë përsëri në rrugën e drejtë të dialogut të paqes”, tha Geng Shuang, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze.

Presidenti Trump ka thënë se të gjitha opsionet, përfshirë forcën ushtarake, janë në tryezë për të luftuar kërcënimet nga Koreja e Veriut.

Shtëpia e Bardhë tha se presidenti Trump dhe homologu i tij kinez Xi Jinping diskutuan “angazhimin e tyre për çarmatimin bërthamor në gadishullin korean”, gjatë një bisede telefonike që zhvilluan të dielën.