Qendrat e votimit ku do të votojnë nesër demokratët

Gazeta zbardh sot listën me degët e PD ku të shtunën e 22 korrikut anëtarësia e Partisë Demokratike do të votojë për të zgjedhur kryetarin e PD.

Komisioni ka vendosur që kryesitë e degëve të PD në rrethe janë përgjegjëse për organizimin e votimit që do të zhvillohet më 22 korrik. Çdo degë ka një qendër votimi. Ambientet ku do të kryhet votimi do të miratohen nga ky komision, sipas propozimeve që do të vijnë nga degët, jo më vonë se 12 korriku. Në selinë qendrore do të ngrihet qendra e degës nr. 2, ku do të votojnë përveç anëtarëve të thjeshtë, edhe anëtarët e Kryesisë, anëtarët e Këshillit Kombëtar, deputetët e vjetër e të rinj. Deputetët e rinj kanë të drejtë të votojnë dhe në vendet ku ata janë me banim. Në çdo qendër votimi do të ngrihet një komision që e miraton kryesia e degës, kryetar do të jetë një nga n/kryetarët e degës dhe dy anëtarë, dhe nga një përfaqësues për secilin kandidat.

Statuti i PDSH dhe aktet e tjera të dala në zbatim të tij, si dhe organizmat e PDSH garantojnë garë të ndershme, të drejtë dhe të barabartë për këdo që dëshiron të kandidojë.

Që nga data 28.06.2017 në PDSH nuk ka patur dhe nuk do të ketë anëtarësime të reja derisa të përfundojë procesi i zgjedhjes së kryetarit të saj.

Listat e anëtarësisë administrohen sipas Statutit dhe rregullave të përmendura më sipër. Çdo degë e PDSH ku do të votohet për Kryetarin e PDSH do të marrë në avancë në përputhje me vendimin e Komisionit të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale kopje të listës së anëtarësisë të degës së saj, të cilën ajo e disponon edhe në degë. Listat e votimit sipas përcaktimeve në Statut do të administrohen nga Komisioni i Votimit, i cili kryesohet nga kryetari ose sekretari i degës dhe anëtarë të tjerë që i zgjedh Kryesia e Degës. Çdo kandidat do të ketë vëzhgues në çdo komision votimi.

Çdo degë e PDSH administron databazën e anëtarësisë së saj. Çdo ndryshim në databazën në qendër bëhet vetëm me kërkesën zyrtare të degës shoqëruar me dokumentacionin e plotë të anëtarit që shtohet apo largohet.

Dega Vendi i votimit

Shkodër Selia e Degës

Vau Dejës Lokali “Armando”, Stajkë, Nj.A Bushat

Malësi e Madhe Selia e Degës

Pukë Selia e Degës

Lezhë Pallati i Kulturës

Kurbin Pallati Kulturës Laç

Mirditë Pallati Kulturës

Kukës Pallati Kulturës “Hasan Prishtina”

Has Selia e Degës

Tropojë Muzeu Historik

Dibër Pallati Kulturës

Mat Selia e Degës

Bulqizë Selia e PD Bulqizë

Durrës Pallati i Kulturës

Shijak Pallati i Kulturës

Krujë Selia e Degës

Fushë Krujë Selia e Degës

Tirana 1 Selia e Degës

Tirana 2 Selia Qendrore e PDSH-së

Tirana 3 Selia e Degës

Tirana 4 Selia e Degës

Tirana 5 Zyra elektorale, pll Fratari, rr. Ismail Qemali

Tirana 6 Selia e Degës

Tirana 7 Selia e Degës

Tirana 8 Selia e Degës

Tirana 9 Selia e Degës

Tirana 10 Selia e Degës

Tirana 11 Selia e Degës

Tirana 12 Selia e Degës

Tirana 13 Selia e Degës

Tirana 14 Ambjent privat në Tufinë

Vorë Ish-Zyra Elektorale, Rr. Rinia Qendër Vorë

Kamëz Pallati i Kulturës

Paskuqan Selia e Degës

Kavajë Qendra Kulturore ” Aleksandër Moisiu”

Rrogozhinë Kinemaja

Elbasan Teatri “Skampa”

Belsh Ambjent Privat Bardhul Tafani

Cërrik Ish-Zyra Elektorale, lokali i Sami Shtylla

Librazhd Selia e Degës

Prrenjas Selia e Degës

Gramsh Selia e Degës

Peqin Selia e Degës

Korçë Selia e Degës

Maliq Selia e Degës

Pogradec Pallati i Kulturës

Devoll Qendra Kulturore e Fëmijëve Bilisht

Kolonjë Selia e Degës

Berat Selia e Degës

Ura Vajgurore Selia e Degës

Kuçovë Selia e Degës

Poliçan Zyra elektorale, Bulv Kryesor

Skrapar Selia e Degës

Fier Holli i Kinoteatrit Fier

Roskovec Selia e Degës

Patos Pallati i Kulturës

Lushnje Zyra e PD

Mallakastër Pallati Kulturës, Ballsh

Vlorë Pallati Labëria

Selenicë Fshati Peshkpi, Ambjent Privat Daver Kuci

Himarë Pranë shkollës 9-vjeçare Himarë

Delvinë Hasan Alizoti

Sarandë Selia e Degës

Gjirokastër Kinoteatri “Zihni Sako”

Përmet Qendra Multikulturore (Shtëpia e Kulturës)

Këlcyrë Lokal Elton Ademi

Memaliaj Selia e Degës

Tepelenë Selia e Degës

Këshilli Kombëtar Selia Qendrore e PDSH-së

Kryesia e PDSH Selia Qendrore e PDSH-së

Deputetët ekzistues Selia Qendrore e PDSH-së

Deputetët e rinj Selia Qendrore e PDSH-së