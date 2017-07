Përplasje me armë në mes të një lokali në Elbasan

Një përplasje me armë ka ndodhur në një lokal në qytetin e Elbasanit, duke krijuar frikë dhe panik tek klientët dhe qytetarët e shumtë. Një sherr me grushte dhe që ka përfunduar në përplasje me armë ka ndodhur pak minuta më parë në një zonë rreth 10 kilometra larg qytetit të Elbasanit.

Dëshmitarë kanë treguar se në momentin kur ka ndodhur ngjarja ka pasur dhjetëra njerëz, klientë, fëmijë. Policia bëri të ditur se të shtënat me armë janë regjistruar në aksin rrugor Elbasan – Xibrakë rreth orës 16:00 të ditës së djeshme. Sipas policisë, ka pasur një konflikt midis disa shtetasve dhe “gjatë konfliktit dyshohet të jetë qëlluar me armë zjarri në ajër”. Nga të shtënat me armë zjarri nuk ka persona të dëmtuar.

“Njëri nga personat që është përfshirë në konflikt, shtetasi S.M, aktualisht është i shoqëruar në Komisariat dhe po merret në pyetje për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes grupi hetimor në afërsi të karburantit në aksin rrugor Elbasan-Xibrakë ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale dy gëzhoja pistolete kalibër 9 mm”, informon Policia e Elbasanit. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.