Nipat e Gramoz Ruçit bëjnë kontrabandë me celularët

Drejtoria e Doganave ka lënë dorë të lirë për nipat e Gramoz Ruçit për të futur kontrabandë konteinerë me celularë të tipeve të fundit. Denoncimi është bërë nga një doganier, i cili në një mesazh dërguar ish-Kryeministrit Berisha shkruan se, Julian Ruçi, një prej nipave të Gramoz Ruçit, ka dorë të lirë në doganë dhe nuk kontrollohet kurrë. Sipas mesazhit që i është dërguar Berishës, ky person fut celularë të markave të ndryshme dhe i deklaron si bateri apo kapakë celularësh, duke përfituar shuma të mëdha. “Doganieri dixhital denoncon: Drejtoreshën e Doganave të vendit për kontrabandë me kompani të lidhura me të! Lexoni mesazhin e tij”, shkruan Berisha.

“Zoti Berisha përshëndetje, të uroj shëndet! Jam një punonjës në Doganë. Grupi që keni nxjerrë në lidhje me doganën është mëse i vërtetë. Madje para 1 muaji, gjatë një kontrolli që kemi ushtruar tek një subjekt ku parregullsia në zhdoganim ishte e dukshme na u tërhoq veshi direkt nga drejtoresha, se pronari i subjektit kish lidhje direkt me drejtoreshën. Le të verifikohet subjekti Julian Ruçi, person fizik me NIPT L61802013P çfarë zhdoganon ky subjekt dhe çfarë tregton realisht. Për Julian Ruçin drejtoresha na ka thënë se, është miku im dhe vetëm ky do të lihet të punojë lirshëm me celularë. Ky miku i drejtoreshës që ta dini ju, sjell gjithë telefonat e fundit me konteiner nga Kina dhe i deklaron për kapakë apo karrikues dhe bateri dhe ne si doganierë të thjeshtë na jepet urdhër që konteinerit të këtij tipit mos t’i afrohemi fare, po thjesht të firmosim letrat. Drejtoria e Doganave dhe e Tatimeve dhe e Hetimit Tatimor dhe Doganor le të hapë letrat dhe t’i shkojë subjektit në fjalë të verifikojë çfarë tregton dhe çfarë zhdoganon dhe sa magazina ka me letra dhe sa pa letra fare, se ne si doganierë jemi të habitur nga subjekti në fjalë. Rama nëse do të bëjë shtet të fillojë nga Ruçi dhe nipat e Ruçit që sjellin Samsung dhe Iphone me konteiner dhe i deklarojnë kapakë kauçuku”, shkruan doganieri.

Para katër ditësh ish-Kryeministri Berisha publikoi denoncimin e një doganieri, i cili shkruante se, vjedhja masive në dogana bëhet nga një një grup i fuqishëm zyrtarësh me në krye drejtoreshën e Doganave dhe drejtorin e Antikontrabandës. “Në doganat shqiptare, drejtori i Antikontrabandës Mirjam Prifti bashkë me burrin e Belindës, Blendisin edhe Kryetarin e Doganës Tiranë, Petrit Koçiu bashkë me Agjencinë doganore LORI me axhentin LALAI po bëjnë kontrabandë me mallra kineze, të cilat vijnë nga Kina tranzit në Portin e Pireut. Nga këtu i ndihmon me letra falco Theodhori Zbogo ose shkurt Dhori greku që ka dy pashaporta atë shqiptare edhe atë greke. Ky zotëria bën letra falco si çertifikata origjine etj. Në datën 14.07.2017 është futur një konteinier me atlete nga Subjekti “NEITEN-CO “SHPK.

Konteinerin me numër FCU8525946 e ka ngarkuar një shofer Aleko me targa kamioni AA745JL/ACR788 që edhe ky ka pashaportë greke për të gjithë kontrabandën që bën Dhori bashkë me Mirjam Priftin, drejtorin e Antikontrabandës. Konteineri është bllokuar nga Shefi i Departamentit Gjon Bardhi, i cili nuk është në linjën e burrit të Belindës, Blendisit edhe Mirjamit.

Konteineri është me letra falco të bëra nga kryemjeshtri Dhori, ose greku, siç i thonë shkurt, duke filluar nga çertifikata e origjinës etj. Po këta zotërinj kanë kaluar disa konteinerë me pjesë elektronike, aksesorë celularësh dhe me çanta, rripa, ora, atlete, celularë firmato gol. Agjencia doganore LORI me në krye LALAIN është ajo që merr përsipër të gjithë konteinerët me probleme. Në doganat shqiptare nga e cila edhe 1 muaj më parë ishit ju që i denoncuat me numër praktike, ku ai konteiner ka marrë një gjobë prej 9 milionë lekë të reja. Ju bëj të ditur që LALAI bashkë me Dhorin kanë bërë kontrabandë edhe me Besmir Qebinin, ish-Shefin e Departamentit të Doganave shqiptare. Mirjami me Blendisin edhe Petrit Koçiun kanë çuar njerëz në tregun elektrik edhe tregun e Medresesë për t’u dhënë garanci tregtare që të bëjnë kontrabandë”, shkruante doganieri.