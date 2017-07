Lideri suprem shkarkon Drejtorët e spitaleve

Pas drejtuesve të hipotekave, lideri suprem ka shkrakuar dje Drejtorët e Spitaleve. Ai ka zhvilluar pasditen e të hënës takim me drejtuesit e spitaleve rajonale në vend. Gjatë fjalës së tij, Rama kërkoi shkarkimin e të gjithë drejtueseve të Spitaleve Rajonalë për paaftësi menaxheriale. “Largimi i menjëhershëm nga drejtimi i spitalit nesër, nuk është zgjidhja e këtij problemi por fillimi i zgjidhjes”, ishte deklarata e Ramës.

Sipas shefit të qeverisë rritja e cilësisë së shërbimit shëndetësor, kalon përmes thellimit me kurajo e vendosmëri të reformës së sistemit të shëndetësisë. Pika kur Kryeministri u ndal ishte:

Ristrukturim tërësor i organizimit në territor të institucioneve të shëndetit publik

Largim i të gjithë drejtuesve aktualë të spitaleve e të institucioneve të shëndetit publik, dhe afirmim i një profili të ri drejtuesi menaxher në shërbimin spitalor përmes konkurseve publike për çdo drejtori spitali dhe institucion të shëndetit publik në Republikën e Shqipërisë

Fuqizim i mbështetjes financiare për specialistët që angazhohen jashtë Tiranës

Nisja e procesit për jetësimin e Autonomisë Spitalore

Struktura dhe mekanizma të reja shërbimi përmes partneritetit publik – privat.

“Ju mbani përgjegjësi për mosplotësimin e kërkesave të pacientëve, të cilët janë të detyruar që të vinë në Tiranë për të marrë shërbimin e e kërkuar. Ju nuk bëni një kërkese për ta sjellë mjekun e specializuar nga Tirana për tek pacienti dhe ata janë të detyruar që të vinë në kryeqytet, duke shkaktuar fluks. Gatish,mëria e 3 spitaleve në Tiranë është e plotë. Mjafton të sjell në vëmendje situatën e protezave në Gjirokastër.

Në vend që të bashkëpunohej me drejtorin e Spitalin e Traumës për të çuar mjekët atje, refuzoheshin protezat me argumentin se nuk kishe mjekë. Kjo është skandaloze. Të gjithë spitalet nëpër rrethe i sjellin pacientët në Tiranë dhe kjo sjell radhë të pajustifikueshme në Tiranë. Disa shërbime mund të trajtohen fare mirë në spitalet rajonale të vendit. E kujt është kjo përgjegjësi?

Këtu kemi të bëjmë me një drejtim pa sy e pa zemër. Në vend që të ankoheshin mjekët në Tiranë, por atyre nuk ia ka ardhur një kërkesë e vetme që mjekët e specializuar të dalin jashtë Tiranës. Shumë prej mjekëve apo infermierëve nuk gjenden në vendin e duhur gjatë orarit zyrtar dhe qytetarët sorollaten “, tha Rama.

Më tej ai ftoi njerëz të aftë që të konkurrojnë për drejtimin e spitaleve në vend. Ai tha se konkurruesit mund të vinë nga brenda apo jashtë shtetit apo nga çdo qytet.