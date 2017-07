Kreu i ri i FBI: Asnjë ndërhyrje për besnikëri nga Shtëpia e Bardhë

I emëruari i Presidentit Donald Trump për të drejtuar FBI-në u zotua t’i rezistojë çfarëdolloj presioni politik nga Shtëpia e Bardhë dhe shprehu mbështetje për hetimin rreth ndërhyrjes së Rusisë që po zhvillohet nga prokurori special. I emëruari Christopher Wray, i cili nëse konfirmohet do të marrë stafetën pas drejtorit të shkarkuar të FBI-së, James Comey, i bëri komentet gjatë një dëshmie në Komisionin Juridik të Senatit.

Dy muaj pasi Presidenti Trump shkarkoi papritur drejtorin e FBI-së, James Comey dhe vetëm pak javë pasi Comey dëshmoi se Presidenti i kishte bërë presion rreth hetimeve për Rusinë, ligjvënësit kërkuan garanci të qarta prej personit që është propozuar të zëvendësojë zotin Comey.

“FBI-ja është dhe duhet të vazhdojë të jetë një organizatë e pavarur e zbatimit të ligjit dhe e pandikuar nga influencat politike. Dhe kjo fillon që nga koka”, tha senatorja demokrate Dianne Feinstein.

Christopher Wray, ish-jurist i Departamentit të Drejtësisë, tha se Shtëpia e Bardhë e Presidentit Trump nuk i ka kërkuar të zotohet për besnikëri ndaj saj dhe se ai nuk do ta ofronte edhe nëse kjo do t’i kërkohej.

“Nuk do të lejoj kurrë që puna e FBI-së të drejtohej nga diçka tjetër përveç fakteve, ligjit dhe përmbushjes së paanshme të drejtësisë. Pikë”, deklaroi i emëruari për drejtor të FBI-së, Christopher Wray.

Zoti Wray tha se nuk mund të komentojë për shkarkimin e zotit Comey, por komentoi për mënyrën se si Presidenti Trump ka përshkruar hetimin e Rusisë nga prokurori special.

“Nuk e konsideroj gjueti shtrigash punën e zotit Mueller”, deklaroi ai.

Zoti Wray shtoi se ai nuk ka asnjë arsye për të vënë në dyshim vlerësimet e komunitetit të zbulimit për ndërhyrje në zgjedhje të Rusisë.

Dëgjesa u zhvillua vetëm një ditë pasi i biri i Presidentit publikoi e-mail-e ku shprehte etjen për të marrë materiale të ofruara nga Rusia për të dëmtuar kandidaten, Hillary Clinton, kundërshtare politike e të atit.

“Do të dëshiroja t’i thonit çdo politikani se nëse kontaktohet për ndonjë ndihmesë të mundshme nga ndonjë qeveri e huaj për të denigruar kundërshtarët politikë, ai duhet t’i telefonojnë FBI-së”, kërkoi senatori republikan Lindsey Graham.

“FBI-ja do të ishte e interesuar të informohej për çdo kërcënim apo përpjekje të ndonjë shteti apo aktorësh joshtetërorë për të ndërhyrë në zgjedhjet tona”, u përgjigj zoti Wray.

Zoti Wray ka punuar në Departamentit e Drejtësisë gjatë administratës së Presidentit George W. Bush. Grupet aktiviste për të drejtat civile thonë se emri i tij figuron në dokumente që lidhen me teknikat e avancuara të marrjes në pyetje. Gjatë dëgjesës, zoti Wray nuk i pranoi aludimet se ai mbështet ushtrimin e torturës ndaj të dyshuarve për terrorizëm.

“A jeni dakord se mbytja e simuluar me ujë është një torturë e paligjshme?”, pyeti senatori demokrat Patrick Leahy.

“Po”, u përgjigj zoti Wray.

Megjithë shqetësimet që mund të kenë ligjvënësit, anëtarët e të dyja kaheve politike dëshirojnë caktimin sa më shpejt të drejtorit të FBI-së, në këtë periudhë turbullirash politike në Uashington.