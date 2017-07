Kërcënohet me armë dhe grabitet 29-vjeçari në Vlorë

Dy persona ende të paidentifikuar kanë kanosur me armë dhe i kanë vjedhur një shumë të konsiderueshme parash një 29-vjeçari. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e kaluar, në lagjen “24 Maji” në Vlorë, pranë vendit të quajtur “Ish-fusha e druve”. Një shtetas në bashkëpunim me një tjetër, të cilët po lëviznin me një automjeti tip “Volksvagen” Golf-5, kanë kërcënuar me armë dhe i kanë marrë 4000 euro të riut.

“Më datë 30.06.2017, rreth orës 23:00, në lagjen “24 Maji” Vlorë, pranë vendit të quajtur “Ish-fusha e druve”, një shtetas (dyshohet në bashkëpunim me një tjetër), me anë të një automjeti tip “Volksëagen” Golf-5 dyshohet se nën kërcënimin e armës së zjarrit (pistoletë) i kanë vjedhur shtetasit A.B., 29 vjeç, banues në Vlorë, një sasi parash prej 4000 (katër mijë) eurosh dhe më pas janë larguar me shpejtësi”, thuhet në njoftimin e policisë.