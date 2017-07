Kasemiro kundër Mbape: Kemi BBC

Kasemiro, mesfushori brazilian, mendon se Realit të Madridit nuk i duhet asgjë transferimi i yllit të Monakos, Kylian Mbape. Mesfushori i Real Madridit, Kasemiro, është kundër transferimit të Kylian Mbapesë nga Monako.

Braziliani mendon se ylli i Monakos nuk i duhet Los Blancos, pasi këta të fundit kanë super sulmues në skuadër si: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale e Karim Benzema. “Ne jemi të vetëdijshëm se ai është një lojtar i madh, por ne kemi këtu BBC-në (Balen, Benzemanë dhe Cristianon), të cilët mund të bëjnë kërdi të vërtetë”, ka deklaruar Kasemiro. “Sa më shumë lojtarë që kemi, aq më mirë është për ne. Por unë po them që lojtarët më të mirë janë tashmë këtu”, ka theksuar ai.

“Ne kemi lojtarin më të mirë në botë këtu Ronaldon, pastaj Balen, i cili po punon shumë dhe Benzemanë, i cili ka cilësi të shkëlqyeshme, pastaj vijnë Isco, Borja”, ka përfunduar ai. “Marca” të martën ka raportuar se Real Madridi dhe Monako kanë arritur marrëveshje për transferimin e Mbapesë në “Santiago Bernabeu” për 180 milionë euro.

Prestigjiozja spanjolle “Marca” ka raportuar se klubi i drejtuar nga Florentino Perez ka gjetur në parim akordin me Monakon për transferimin e sulmuesit francez 18-vjeçar, Kilian Mbape. Shifra e marrëveshjes thyen çdo rekord në tregun e transferimeve, teksa bëhet fjalë për një operacion me kosto 180 milionë euro. Sipas raportimeve, kjo shumë përbëhet nga 150 ose 160 milionë që do të paguhen menjëherë dhe pjesa tjetër në varësi të klauzolave në kontratë.