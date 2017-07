Kapen me kokainë në Itali dy shqiptarë

Dy karrieristë shqiptarë të trafikut të kokainës, kanë përfunduar në pranga, pasi u kapën nga Policia italiane në Monteverde. Shqiptarët e arrestuar janë të moshës 23 dhe 28 vjeç, përkatësisht me iniciale N.A dhe H.G. Ata e kishin fshehur kokainën në pjesën poshtë timonit ku lidhen telat elektrik.

Gjatë kontrollit, shqiptarëve u janë gjetur 12 gram kokainë, të cilën do ta shisnin tek disa klientë që po i prisnin në një lokal, si dhe 2100 euro, para të ardhura nga shitja e lëndëve narkotike. Ata kishin modifikuar një vend të veçantë në makinë për të fshehur drogën, që më pas ta transportonin tek klientët e tyre.

