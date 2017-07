Hysaj: Mirëpresim afrimet e reja

Napoli ka filluar prej dy ditësh fazën përgatitore për sezonin e ardhshëm, në Dimaro dhe ekipi vazhdon të stërvitet, me dy seanca në ditë. “Ka shumë entuziazëm dhe shumë përqendrim. Jemi duke dhënë maksimumin të gjithë, sepse kemi dëshirë të rifillojmë fuqishëm kampionatin”, u shpreh Elseid Hysaj për radion napolitani “Kiss Kiss Radio”. Mbrojtësi shkodran, prej dy sezonesh është një nga pikat më të forta të napolitanëve dhe kjo vërehet edhe me aktivizimet e tij thuajse në çdo ndeshje. Hysaj vlerëson afrimet e reja në ekip dhe shpalos objektivat e ekipit për sezonin e ardhshëm.

“Ounas është një futbollist mjaft i mirë dhe do të përmirësohet akoma më shumë me ne. Mario Rui, gjithashtu do të na japë një dorë në realizimin e objektivave tona. Edhe këtë vit ne duam të rifillojmë me të njëjtin ritëm dhe me synimin për të arritur sa më lart të mundemi”, tha mbrojtësi i kombëtares shqiptare.

Fiorentina është në shitje. Ka ardhur si rrufe në qiell vendimi i vëllezërve Della Valle, të cilët përmes një deklarate njoftojnë se janë gati të lënë vendin pronarëve të rinj. Diego dhe Andrea Della Valle janë pronarët e klubit vjollcë që prej vitit 2002, por duke parë raportet jo të mira me tifozët, të cilët e kanë kontestuar vazhdimisht vitin e fundit bënë të ditur se janë të disponueshëm për të shitur aksionet njerëzve të tjerë për ta menaxhuar ndryshe.

Adam Ounas është goditja e Napolit në sulm. Të kaltërit ende nuk kanë bërë lëvizje në merkato dhe përforcimi i parë do të jëtë për repartin e avancuar. Bëhet fjalë për 20-vjeçarin e Bordeaux, i cili mund të luaj si sulmues anësor, por edhe sulmues i dytë. Lojtari francez mësohet se ka refuzuar Romën dhe Zenitin për t’u bashkuar me ekipin e Sarrit, ndërsa Napoli dhe Bordeaux kanë gjetur akordin për 10 mln euro plus 2 mln të tjera bonuse.

Josip Iliçiç sezonin e ri mund të veshë fanellën e Sampdorias. 29-vjeçari pëlqehet shumë nga klubi dorian, që janë gati t’i ofrojnë 5 milionë euro Fiorentinës për kartonin e sulmuesit, shifër kjo që duket se është pranuar nga shoqëria vjollcë. Sampdoria tashmë duhet të marrë vetëm “Po”-në e lojtarit.