Greqia kthehet në tregun e kapitalit

Letra me vlerë me një volum prej tre miliardë eurosh është lëvruar për investitorët me një interes fitimi prej 4,625 për qind dhe me një përqindje 4,375 për qind. Në treg llogaritej me një interes fitimi edhe më të lartë. Kërkesa për këtë bonus thesari ishte dyfish më e lartë se sa volumi i pozicionimit të saj në treg, sipas të dhënave të filialit Thomson Reuters të IFR.

Ky emision është për vendin e tronditur nga borxhet një provë e rëndësishme, nëse në të ardhmen vendi do të mund të mbahet në forcat e veta pa qenë nevoja më për ombrellën e shpëtimit të euros. Në gusht 2018 mbaron afati i paketës së tretë të ndihmave në volumin e 86 miliardë eurove. Pozicionimi i këtij bonusi thesari është “fillimi” dhe një shenjë e parë e besimit tek ekonomia greke, tha ministri i Ekonomisë, Euclid Tsakalotos.

“Këtej e tutje ne jemi fokusuar tek gushti 2018”. Grekët kanë vuajtur shumë, më shumë nga sa e meritonin. Por do të ketë edhe emisionin e dytë dhe të tretë, në mënyrë që të shkojmë me besim deri në gusht 2018 dhe të dalim nga paketa e ndihmave, tha ministri.

Ministri gjerman i Financave, Wolfgang Schauble e përshëndeti kthimin e Greqisë në tregun e kapitalit. “Ky është rezultat i reformave të vështira të ndërmarra bashkë me partnerët ndërkombëtarë dhe europianë”, tha një zëdhënëse e ministrit. Tani duhet që të forcohet besimi i fituar, të forcohen reformat edhe më tej dhe verifikimi i ardhshëm, i treti në radhë për programin e ndihmave të përmbyllet brenda afatit. Greqia së fundi më 2014 ka mundur të qarkullojë paranë përmes tregut të kapitalit.

Me këtë emision ishin ngarkuar bankat Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs dhe HSBC. Kur më 2014 investitorët i blenë bonuse thesari Greqisë në volumin e 3 miliardë eurove interesi ishte 4,75%. Asokohe kërkesa prej më shumë se 600 investitorëve arriti një volum prej 20 miliardë eurosh. Disa muaj më vonë ky vend sërish guxoi të dalë në tregun e kapitalit, përpara se t’i dilnin probleme të tjera financiare.