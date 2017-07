Gazetarët para gjyqit në Turqi

Punëtorët e gazetës opozitare turke, “Cumhuriyet”, përkatësisht 17 prej tyre, do të dalin në gjyq, pas disa muajve që kanë kaluar në paraburgim. Shumica e të dyshuarve ishin ndaluar në tetor të vitit 2016, periudhë në të cilën Turqia ishte në gjendje të jashtëzakonshme.

Gjendja e jashtëzakonshme në Turqi është shpallur pas tentimeve të dështuara për grushtshtet në korrikun e vitit të kaluar.

Autoritetet e fajësojnë klerikun Fethullah Gulen për këtë çështje. Gjykimi i gazetarëve dhe menaxherëve të gazetës “Cumhuriyet”, kanë rritur shqetësimet për lirinë e shtypit nën regjimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan.

Të pandehurit mund të dënohen deri me 43 vite burgim.

Punëtorët e gazetës “Cumhuriyet” akuzohen për publikim të sekreteve shtetërore dhe bashkëpunim me Gulenin.

Përmes një deklarate të përbashkët, grupet që mbrojnë lirinë e shtypit kanë thënë se “rasti i punëtorëve të gazetës ‘Cumhuriyet’ ka për qëllim heshtjen e një prej zërave të paktë opozitarë në vend”.

Sipas grupit për mbrojtjen e lirisë së shtypit, P24, aktualisht në Turqi janë 166 gazetarë të burgosur, shumica e të cilëve të arrestuar në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme në këtë vend. Mirëpo Erdogan ka insistuar këtë muaj se janë vetëm “ dy gazetarë të vërtetë” mbrapa grilave në Turqi.