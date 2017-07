Elis Bakaj, midis Izraelit dhe Shkëndijës

Elis Bakaj është një nga emrat më cilësorë të kampionatit shqiptar, që për momentin gjendet i lirë dhe pa skuadër. Ish-sulmuesi i Vllaznisë në gjysmën e edicionit të kaluar, po shikon mundësinë e aktivizimit në kampionatet e huaja. 30-vjeçari pas bisedimeve me Flamurtarin, ku nuk arriti marrëveshjen dhe me disa skuadra në Rumani, ka nisur bisedimet për t’u transferuar në kampionatin izraelit. Burimet bëjnë të ditur se janë 3 ekipe të interesuara për shërbimet e Elis Bakajt, që pas aventurës në Kroaci gjysmën e parë të sezonit të shkuar kërkon sërish të provojë veten në një tjetër kampionat.

Megjithatë interesimi për ish-sulmuesin e Partizanit, Dinamos dhe Tiranës vjen edhe nga Shkëndija e Tetovës, e cila këtë vit synon të ulë nga froni Vardarin e Shkupit. Tek kuqezinjtë tetovarë Bakaj pritet t’i bashkohet një tjetër futbollisti që ka luajtur më parë me Tiranën, Olsi Teqja, i cili u bashkua me kuqezinjtë gjatë kësaj vere. E ardhmja e Elisit shihet larg Kategorisë Superiore, me vetë futbollistin që duhet të zgjedhë midis ofertave të ardhura në adresë të tij.