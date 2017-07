Durrsakët ngrihen në protestë kundër Dakos

Qytetarët e Durrësit, marshuan dje në mbrëmje kundër betonizimit të qytetit të tyre. Në orën 18:30 ata u nisën nga sheshi qendror i qytetit përpara Teatrit “Aleksandër Moisiu”, për të shkuar drejt “Velierës” qindra qytetarët të Durrësit do të marshojnë kundra betonizmit të strukturave romake të shekullit të II pas Lindjes së Krishtit të zbuluara gjatë ndërtimit të Sheshit “Veliera”, dhe për shpalljen e tyre monument kulture. Ky marshim organizohet pasi, pak ditë më parë Bashkia e Durrësit “varrosi” me beton një pilastër romake, e cila shërbente për mbajtjen, përforcimin e murit rrethues të qytetit, ku supozohet prania e një porte. Pavarësisht se në 16 shkurt, Gjykata Administrative vendosi ndërprerjen e pjesshme të punimeve me arsyetimin se gjatë gërmimeve janë gjetur themelet e një ndërtese mijëra vjeçare bizantine, Bashkia Durrës vazhdoi me punimet në Sheshin “Veliera”, duke betonizuar zonën ku u gjendën themelet e një ndërtese mijëra vjeçare. Përveç ndërtimit të Sheshit “Veliera” edhe një tjetër projekt i Bashkisë Durrës po vë në rrezik trashëgiminë arkeologjike dhe kulturore në këtë qytet. Portali Amfora ka bërë të ditur se rindërtimi i shkollës 9 -vjeçare “Marie Kaçulini”, në perimetrin rrethuesh të së cilës gjendet mozaiku i shekullit të III-IV pas Krishtit, monument kulture i kategorisë së parë, prej muajsh po zhvillohet gjatë natës, në një shesh të pandriçuar dhe pa praninë e arkelogëve, duke rrezikuar mozaikun. Grupimi në mbrojtje të tashëgimisë kulturore të Durrësit “Aktiv për Durrësin” ka hapur edhe një peticion online, ku deri më tani është firmosur nga 500 qytetarë.