BE do detyrojë kompanitë të mos e trajtojnë Europën Lindore si “kazanin e plehërave” ushqimore

Presidenti i Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker tha se ushqimet në dukje identike, por me përmbajtje të përbërësve jo të njëjtë, nuk duhet të shiten në Europën Lindore, duke u rreshtuar në krah të atyre që kjo praktike çon në diskriminim, shkruan agjencia “Reuters”. Kjo çështje po kërkon një zgjidhje të menjëhershme për anëtarët lindorë të Bashkimit Europian, të cilët tashmë e ndjejnë frikën e humbjes së influencës në BE, pasi Gjermania, Franca dhe të tjera shtete perëndimore e konsiderojnë integrimin më të ngushtë. Disa studime kanë treguar se shumë prej ushqimeve të shitura nga prodhuesit ndërkombëtarë në Europën Lindore përmbajnë përbërës më të lirë dhe me cilësi më të ulët se sa versionet e tregtuara në Perëndim.

Kryeministri sllovak, Robert Fico, u takua me presidentin Juncker, në emër edhe të vendeve të tjera fqinje si Çekia, Hungaria dhe Polonia. “Nuk më pëlqen ideja se do të ketë një lloj kategorizimi në Europë”, tha Juncker në një konferencë për shtyp. “Ne do të ndjekim synimin tonë të përbashkët për t’i dhënë fund kësaj mënyre diskriminuese që iu ofron sllovakëve ushqime me një cilësi më të ulët”. Juncker tha se do të nxjerrë udhëzimet se si të interpretohen direktivat ekzistuese mbi sigurinë ushqimore në shtator, por nuk do të publikojë ndonjë ligj të ri.

Kompanitë ushqimore kanë mbrojtur praktikat e tyre, duke thënë se tregje të ndryshme kanë shije të ndryshme dhe se përbërësit zgjidhen sipas kësaj. Ata gjithashtu nënvizojnë se, konsumatorët në Perëndim janë më pak të pasur se konsumatorët në Lindje. Ushqimi është 25 për qind më lirë se në Çeki se sa në Gjermani. Gjithsesi, shumë konsumatorë në Europën Qendrore kanë filluar që t’i bëjnë blerjen në kufijtë me Gjermaninë dhe Austrinë, dhe presin që të gjejnë produkte identike brenda shteteve të tyre. Vendet si Çekia dhe Sllovakia apo Bullgaria dhe Rumania kanë dalë në përfundimin se produktet ndryshojnë shumë me vendet e Perëndimit. Në testimet e kryera në Çeki këtë muaj, vetëm 3 nga 21 produktet e shqyrtuara e kishin listën e përbërësve të njëjtë me variantet e shitura në Gjermani. Në disa raste, produktet e mishit kishin më pak mish apo lloj më të lirë mishi. Në disa raste, gjalpi i biskotave është i zëvendësuar me vaj palme. Ministri i Bujqësisë në Çeki ka thënë se vendi i tij ndihet i lodhur, duke qenë “kazani i plehrave” i Europës. Fico tha se ai refuzon standardet e dyfishta dhe se e vlerëson se Juncker e pa këtë çështje si një çështje europiane dhe jo si çështje rajonale.