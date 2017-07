Dënohet 4 muaj burg ish-kryetari i komunës për lejet e ndërtimit

Gjykata e Apelit në Durrës e ka dënuar me 4 muaj e 15 ditë burg ish-kryetarin e Komunës Rrashbull Hysen Gashin, i cili akuzohet për shpërdorim të detyrës për dhënien e lejeve të ndërtimit. Gjykata e Shkallës së Parë e kishte shpallur të pafajshëm ish-kryekomunarin.

Hysen Gashi u arrestua në korrik të 2014, ku në bashkëpunim me 6 persona të tjerë u akuzuan për dhënien e lejeve abuzive për 16 pallate në Shkëmbin e Kavajës. Për Gashin, Prokuroria e Durrësit kërkoi 5 vite burg. Së bashku me të pandehurin Gashi, ishin konsideruar përgjegjës edhe 5 ish-zyrtarë të Komunës Rrashbull, për të cilët, pas një shqyrtimi gjyqësor me procedurë të shkurtuar, ata u shpallën fajtorë nga Gjykata e Durrësit.