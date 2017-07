Bernardeski prezantohet te Juventusi

Federiko Bernardeski është prezantuar dje zyrtarisht si një futbollist i Juventusit në një konferencë për shtyp ku ka folur para gazetarëve dhe u është përgjigjur pyetjeve të tyre. Ajo çka ra më shumë në sy gjatë prezantimit të tij dhe që u bë çështje diskutimi ishte numri, i cili do të mbajë në fanellë mesfushori 23-vjeçar që u ble për 40 milionë euro nga Fiorentina.

Bernardeski ishte përfolur shumë se do të merrte fanellën me numrin 10, por ai ka surprizuar kur ka treguar se në shpinë do të mbajë numrin 33. “Ka qenë një vendim i përbashkët me klubin. Fanella me numrin 10 është shumë e rëndë dhe unë duhet ta meritoj atë. Do të më pëlqente ta merrja atë numër, por pasi fola dhe me drejtuesit, vendosëm që është më e drejtë kështu. Unë duhet t’i bind të gjithë që e meritoj atë numër, ndaj të shohim vitin tjetër. Numrin 33 e zgjodha sepse jam besimtar”, u shpreh mesfushori.