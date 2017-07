Berisha: Edi dhe Lal Plehu po rrjepin me çdo gjë qytetarët

Ish-Kryeministri Sali Berisha e ka cilësuar si një akt kriminal rritjen e çmimit të ujit në Tiranë. Sipas tij, ky është akt i papërgjegjshëm dhe kriminal në tërësi të tij.

“Rritja e madhe, deri në dyfishim, e çmimit të ujit, një akt i papërgjegjshëm në kufijtë e një krimi!

Edi Rama dhe Lal Plehu arritën me blerje dhe manipulime të dyfishojnë tarifat bazë dhe të rrisin ndjeshëm çmimin e metër kubit të ujit për familjarët, rritje dhe më të mëdha u parashikuan për bizneset.

Ky është një akt i papërgjegjshëm dhe për pasojat e tij, edhe kriminal.

Me këto çmime, dhjetëra mijëra familje do të mendojnë mirë para se të bëjnë dushe apo të lajnë mjedisin ku jetojnë, duke u bërë kështu objekt sëmundjesh infektive dhe të tjera nga më të ndryshmet.

Të bësh një veprim të tillë kur Shqipëria është një ndër vendet më të pasura me ujëra në Europë dhe kur liqeni i Bovillës ka sasi uji shumë më të mëdha se sa nevojat e Tiranës, përsëri bën një akt të papërgjegjshëm.

Vende të pasura në ujë si Austria, garantojnë furnizimin falas me ujë të pijshëm rubineti për mbarë qytetarët e vet. Të tjera vende që e kanë ujin me bollëk apo prodhime të tjera si nafta, ua ofrojnë qytetarëve të tyre me çmime simbolike.

Por Edi dhe Lal Plehu duhet t’i vjedhin dhe rrjepin me çdo gjë qytetarët e këtij vendi!”, shkruan ish-Kryeministri Sali Berisha në reagimin e tij.