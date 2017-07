Basha rikonfirmohet në krye të Partisë Demokratike

Lulzim Basha rikonfirmohet kryetar i Partisë Demokratike. Nga numërimi i të gjitha votave, Basha ka marrë 53931 vota kundrejt kandidatit Selami që ka marrë 5136 vota. Në procesin e votimit për zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Demokratike morën pjesë 57.5 % e anëtarësisë, ose 59.766 anëtarë, nga 103.952 që ishin në listë. 767 vota ishin të pavlefshme.

Pas shpalljes së fitores, Basha falënderoi të gjithë demokratët për votën e tyre, duke shprehur mirënjohje edhe për rivalin e tij, Eduard Selami. “Demorkatet dolën dhe votuan duke shënuar rekord në zgjedhjet një anëtar një votë. Kjo pjesëmarrje masive është besim i demokratëve tek partia jonë. Kjo është shenjë që ata janë bashkë. Janë të vendosur të punojnë për forcimin e PD. Është mesazhi se e ardhmja e PD është e sigurt. Dua të falenderoj edhe Selamin për garën”. tha Basha.

Mes të tjerash kreu i PD-së theksoi se votat për të tashmë është borxh i madh për të, të cilin ai premtoi se do ua kthente. “Vota juaj për mua është një borxh i madh, Borxh që do ua ktheje për të pranuar në çdo çast, me vendosmëri dhe dinjitet. Borxh që mund të shlyet vetëm me kthimin e PD për fatin e vendit.

Kauza jon është që të ketë më shumë mbështet të lirë. pushteti tashmë është i juaj. Akti i djeshëm nuk është aspak një derë e mbyllur. Pro përkundrazi ai që zgjedh kauzën e drejtë, të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme që vendos të luftojë drogës, është i mirëpritur, është pjesa e jonë. Jemi të gëzuar ta kemi mes nesh, edhe nëse ka humbur rrugën. Duam të bëjmë Shqipërinë një vend të lirë, të sigurt. Ku paratë janë për njerëzit dhe jo njerëzit instrumente të qytetarëve. Ky projekt u konfirmua dje dhe do vazhdojë me përmbushje. Zoti i bekoftë demokratët dhe Shqipërinë”, tha Basha.

Selami pranon humbjen e zgjedhjeve: I urova fitoren Bashës

Ish-kandidati për kreun e Partisë Demokratike, Eduart Selami pranoi sot në një dalje publike rezultatin e zgjedhjeve ku u mund thellë nga kandidati Lulzim Basha. Selami tha se do të vijojë të punojë për ringritjen e PD, ndërsa shtoi se ka telefonuar kryedemokratin Lulzim Basha dhe e ka uruar për fitoren. “Unë jam një demokrat krenar”, tha Selami teksa i kërkoi të gjithë demokratëve të bashkohen për të bërë më të fortë PD.

“Pavarsisht nga rezultati unë do të punoj për ringritjen e PD. Falenderoj të gjithë ata që u morën me zgjedhjet brenda PD. Kjo është demokracia, është bërë një votim dhe unë e pranoj. Kam telefonuar Bashën sot në mëngjes dhe e kam uruar për fitoren dhe dua t’i them demokratëve të bashkohemi dhe të ngremë Partinë Demokratike. PD ka dalë më e fortë dhe unë do të vazhdoj kontributin tim. Unë jam një demokrat krenar”, u shpreh Selami.