Amoraliteti politik i LSI

Artan FUGA

Çmimi i ujit që pimë, lahemi, përdorim nëpër dushe, WC, bëjmë supën, taratorin, dhallën, dje u përcaktua nga:

Shkalla e amoralitetit politik brenda një grupimi këshilltarësh, pra atyre të LSI.

Shkalla e korruptimit politik nga administrata.

Marrëdhënia e bashkisë me mediat.

Numri i militantëve gjoja protestues te shkallët e bashkisë.

Paaftësia e opozitës për veprim politik.

Etj., dukuri jo ekonomike.

E kuptoni o njerëz se në çfarë derexheje ka arritur menaxhimi i hapësirave urbane???

Ekonomia dhe administrimi nuk përcaktohen nga nevojat tona, nuk drejtohet nga logjika ekonomike, por thjesht nga trafiqet e influencave politike dhe nga humori i individëve që as i njohim as na njohin, as i kemi zgjedhur as na përfaqësojnë.

Por, vazhdoni flini, bëni gjumin e vapës dhe blini ujin në dyqan se ai është çmimi i vërtetë i ujit që na kanë hedhur si dush i ftohtë mbi kokë kryetarët e bashkive në këto njëzet vjet.

Flini dhe votoni me gurmazin të tharë nga etja!

Nuk keni ujë? Pini coca cola!