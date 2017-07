Agolli asist, Qarabag shkëlqen në Europë

Ansi Agolli dhe Qarabag shkëlqejnë në Europë. Kampionët e Azerbajxhanit fituan 5-0 përballë Samtredias, në sfidën e parë të turit të dytë kualifikues të Champions League. Goleada nisi me 11-metërshin e realizuar nga Ismayilov, ndërsa pak çaste më pas Ndlovu shfrytëzoi asistin e kapitenit të kombëtares shqiptare, për të dyfishuar shifrat.

Përpara pushimit ndërmjet pjesëve, sulmuesi afrikan realizoi edhe golin e tretë me një tjetër penallti, ndërsa përveçse kontrolloi lojën dhe nuk rrezikoi të pësonte, në minutat e fundit të ndeshjes Qarabagu realizoi edhe dy herë të tjera me Guerrier dhe Michel. Me fitoren 5-0 përballë kampionëve të Gjeorgjisë, azerët e kanë hipotekuar kalimin në turin e tretë të Champions ende pa u luajtur ndeshja e kthimit.

Nëse do të kalonte edhe turin tjetër, Qarabagu dhe Agolli do të siguronin pjesëmarrjen e katërt radhazi në fazën e grupeve të Europa League. Megjithatë, objektivi madhor i kampionëve të Azerbajxhanit në këtë sezon është pjesëmarrja në grupet e Championsit.