70 paga fiktive, arrestohet njeriu i Metës, Agron Xhafa

Drejtori i Aeroportit të Kukësit, që ende nuk është vënë në punë, Agron Xhafa ka përfunduar në pranga ditën e djeshme, pasi ka paguar 70 punonjës pa qenë në punë. Nga këta 70 punonjës, 40 kanë marrë rrogën fiktivisht gjatë kohës së fushatës së zgjedhjeve të 25 qershorit pa qenë asnjë ditë në punë. Policia bëri të ditur se, bashkë me Agron Xhafën është arrestuar edhe shefi i Financës së këtij Aeroporti. Agron Xhafa njihet si një nga njerëzit e afërt të Ilir Metës dhe gjatë zgjedhjeve të fundit ka qenë kandidat për deputet në listën e LSI-së.

Po ashtu është shpallur në kërkim, ish-drejtori i aeroportit Arben Carkanji, i cili ka mbajtur këtë funksion nga viti 2013, deri në janar të vitit 2017. Të tre këta zyrtarë, akuzohen se kanë paguar rrogat e rreth 70 punonjësve që prej muajit janar të këtij viti deri në periudhën zgjedhore. Por sipas hetimit të kryer asnjë prej punonjësve, të cilët kanë përfituar pagat nuk janë paraqitur në punë.

Pas hetimit të kryer nga Prokuroria, Gjykata e Kukësit ka nxjerrë vendimet e arrestit për të tre personat. Pagat e personelit e Autoritetit të Aviacionit Civil paguhen nga Shoqata e Transportit Ajror, nga përfitimet e shfrytëzimit të hapësirës ajrore shqiptare nga kompanitë ndërkombëtare të fluturimeve. Hetimet pritet të zbardhin detaje të reja në lidhje me abuzimet e mundshme.

Hetimet e Prokurorisë

Prokuroria ka nisur hetimet ndaj drejtuesve të Aeroportit të Kukësit, pasi kishte dyshime se janë emëruar dhe paguar 70 punonjës pa qenë në punë. Të paguarit që dyshohet se i kanë shkaktuar shtetit një dëm të madh ekonomik janë emëruar si punonjës të Aeroportit të Kukësit, aeroport i cili nuk funksionon dhe ndërkohë ata paguhen çdo muaj.

Prokuroria e Tiranës nisi hetimet për zyrtarë të lartë të Autoritetit të Aviacionit Civil për akuzën e “shpërdorimit të detyrës”, ndërsa ende nuk bëhen me dije emrat e personave që rezultojnë përgjegjës. Burimet treguan se do të jenë hetimet në vazhdim ku do të mësohen detaje në lidhje me faktin se ku kanë shkuar paratë dhe si është arritur të ndodh një akt i tillë në atë drejtori.

Të dhënat e Prokurorisë bëjnë me dije se, hetimi është përqendruar ndaj ish-titullarëve të institucionit dhe këtyre aktual, pasi rezulton se kanë punësuar dhe paguar 70 persona pa qenë në punë. Sipas akuzës, nga hetimet paraprake, rezulton se titullarët e Autoritetit të Aviacionit Civil si dhe Drejtoria e Aeroporteve ka punësuar 70 persona me detyra të ndryshme në Aeroportin e Kukësit nga vitit 2016 e këtej. Por pavarësisht emërimit dhe vendimit si të punësuar në Aeroportin e Kukësit, këta punonjës nuk kanë shkuar një ditë në vendin e punës për shkak se aeroporti nuk funksionon.

Kështu 70 punonjësit paguheshin çdo muaj me rroga të ndryshme sipas pozicioneve të punës pa qenë në punë. Veç rrogës, Prokuroria ka ngritur dyshime se këta punonjës në bashkëpunim me zyrtarë të tjerë të Autoritetit të Aviacionit Civil kanë marrë në financën e institucionit edhe dieta udhëtimi çdo muaj dhe ushqimi në shuma të mëdha. Për këtë fakt, Prokuroria mësohet se ka caktuar tre ekspertë kontabël që të llogarisin dëmin e shkaktuar ndaj shtetit nga pagat e paguara për punonjës që nuk paraqiten një ditë në punë.

Për llogari të këtij hetimi, burimet pranë organit të akuzës bëjnë me dije se Prokuroria veç sekuestrimit të vendimeve të emërimit të këtyre dhe urdhrat e shërbimit, ka kërkuar sekuestrimin edhe të pamjeve filmike të kamerave të sigurisë të Kukësit. Ky veprim procedurial, thonë burimet, bëhet për të provuar se këta 70 të punësuarit nuk kanë qenë në detyrë në aeroport, por kanë marrë rrogën.

R.POLISI