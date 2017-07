20 vjet burg për tre shqiptarët e kokainës në Britani

Tre shqiptarë pjesë e një bande droge janë dënuar me rreth 20 vite burg, pasi u kapën me drogë të klasit A, në Cardiff të Uellsit. Mediat britanike shkruajne se shqiptarët e arrestuar janë Kristian Bujaj, 26 vjeç, Klaudio Doroftei, 25 vjeç dhe Ermal Zina, 39 vjeç. Ata dolën para Gjykatës së Cardiff ditën e enjte, pasi u shpallën fajtorë për pastrim parash dhe posedim droge me qëllim shpërndarjen.

Shqiptarët u arrestuan në një banesë në The Hawthorns të Pentwyn, pasi u kapën me dy pako me kokainë të pastër, peshore dhe telefona. Atyre iu gjet gjithashtu një sasi prej 6 mijë paundësh, para kesh, që i kishin fshehur nën dyshemenë e një banese në Nesta Road, në Canton, më 7 shkurt, shkruan “WalesOnline”

Sipas “WalesOnline” droga e sekuestruar nga autoritetet britanike, kapte vlerën e më shumë se 200 mijë paundëve. Tre shqiptarët u shpallën fajtorë dhe Gjykata vendosi që të dënojë me 6 vite dhe 8 muaj burg Doroftein dhe Zinën, ndërsa 6 vjet për Bujaj.

Detektiviti Ian Morgan tha se pas një pune intensive hetimore, efektivët e policisë kishin mbërritur në adresën e Pentwyun në kohën e duhur, duke i kapur mat tre shqiptarët. Sipas tij, kjo ishte dhe arsyeja përse e kishin të pamundur që të mohonin përfshirjen e tyre.