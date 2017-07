103 mijë demokratë zgjedhin sot kreun e ri të PD

103 mijë demokratë do të votojnë sot për të zgjedhur kryetarin e ri të Partisë Demokratike mes dy kandidatëve në garë, Lulzim Bashës dhe Eduard Selamit. Komisioni i Operacioneve Elektorale në Partinë Demokratike njoftoi se përfundoi procesi i shpërndarjes dhe marrjes në dorëzim të materialeve zgjedhore në 73 komisionet e ngritura në gjithë vendin, për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Materialet zgjedhore u morën në dorëzim nga përfaqësuesit e kandidatëve dhe drejtuesve të komisioneve. Gjithçka është gati për procesin e votimit që nis sot në orën 8 dhe mbyllet në orën 19.00. Për herë të parë, gara për kreun e PD solli risinë e përballjes mes dy kandidatëve dhe konfrontimin e programeve të tyre ashtu si edhe vizionin për drejtimin e PD në katër vitet e ardhshme. Dy kandidatët janë shfaqur përballë njëri-tjetrit në shumë qytete të vendit, ku kanë shkëmbyer pikëpamje, por edhe replika mbi ringritjen e Partisë Demokratike dhe rikthimin e fuqishëm të saj në pushtet. Gara reale e dy kandidatëve përfshiu në takime gjithë anëtarësinë e Partisë Demokratike në bazë nga Veriu në Jug të vendit. Fushata është unike në llojin e saj, pasi ringritja e Partisë Demokratike po kalon përmes debatit dhe alternativave që pasqyrojnë dy kandidatët. Organizmat e PD kanë marrë të gjitha masat për një proces të rregullt, të ndershëm dhe të barabartë sipas statutit të Partisë Demokratike. Jemin Gjana, kreu i Komisionit Zgjedhor të PD-së ka folur për detajet, komisionet e votimit, listat dhe gjithë procesin. Ai tha se janë përcaktuar komisionet duke dhënë numra konkretë të votuesve demokratë. Gjana gjithashtu pohoi se janë dhënë udhëzimet për çdo degë dhe se materialet u shpërndanë më 21 korrik. “Është përcaktuar përbërja e 73 komisioneve të votimit. Ka 5 komisione votimi më shumë se numri i degëve për arsye se 5 degë të PD-së për efekt të numrit të madh të anëtarësisë do të kenë nga dy komisione. Kanë nga 73 përfaqësues të propozuar nga kandidatët në garë. Regjistri elektronik përmban 103 mijë. Janë shtuar 1500 anëtarë në listat shtesë nga persona që janë paraqitur me karta anëtarësie, por që nuk i kishin përditësuar. Janë shtuar 112 anëtarë në 5 degë të PD-së. Janë hequr nga regjistri elektronik 607 anëtarë që kanë kaluar nga subjekte të tjera politike ilegalisht”, deklaroi Gjana. Gjana u shpreh se listat e anëtarësisë nuk mund të bëhen publike në faqen elektronike për shkak se shkelet ligji për mbrojtjen e të dhënave personale. Ai theksoi se për të gjitha këto të dhëna ka dokumente zyrtare që gjenden në arkivin e PD-së. “Në listën përfundimtare të votimit janë të përfshirë dhe 3 kategori anëtarësh. Janë anëtarë të degëve të PD-së në Selanik, Romë, Londër etj. Janë regjistruar nga 2014 online si të tillë dhe disa mijëra anëtarë të larguar në emigracion 3 vitet e fundit. Janë rreth 23 mijë anëtarë. Do të mbeten në listat e PD-së pavarësisht mundësive për të qenë pjesë e proceseve në parti”, deklaroi Gjana. “Anëtarët e PD janë të ftuar të gjithë që të vijnë dhe të votojnë. Procesi do të jetë korrekt, numërimi përpara mediave, pra i gjithë procesi do të jetë transparent. Numërimi do të bëhet në selinë qendrore të PD. Kjo s’është e përcaktuar në statut. E para është precedenti i 2013-ës, por atëherë kishim një seli të vogël dhe numërimi është bërë te Pallati i Kongreseve, sot selia ka hapësirë të konsiderueshme. Prandaj, mëngjesin e datës 23 do të kemi kryetarin e ri të PD. Do të numërohet gjithë natën”, u shpreh Jemin Gjana. Ai dha përgjigje për disa nga shqetësimet e Selamit dhe të kritikëve të Lulzim Bashës, lidhur me listën e anëtarësisë dhe votuesve më 22 korrik. “Sigurisht që jam njohur me shqetësimin e Selamit për listat. Listat janë transparente dhe janë të publikuara brenda strukturave të PD. Që në fillim, sapo kemi krijuar komisionin, lista iu është shpërndarë të 68 degëve të PD në gjithë vendin”, ka bërë të ditur Gjana.

Numërimi i votave do të bëhet në selinë qendrore të PD

Në selinë qendrore do të ngrihet qendra e degës nr. 2, ku do të votojnë përveç anëtarëve të thjeshtë, edhe anëtarët e Kryesisë, anëtarët e Këshillit Kombëtar, deputetët e vjetër e të rinj. Deputetët e rinj kanë të drejtë të votojnë dhe në vendet ku ata janë me banim. Në çdo qendër votimi do të ngrihet një komision që e miraton kryesia e degës, kryetar do të jetë një nga n/kryetarët e degës dhe dy anëtarë, dhe nga një përfaqësues për secilin kandidat. Numërimi i kutive do të bëhet në selinë qendrore të PD, në Tiranë. “Votimi do të ketë të gjitha kriteret e votimit në Shqipëri për zgjedhjet e përgjithshme dhe zgjedhjet lokale, me të njëjtat kritere si ato që parashikon Kodi Zgjedhor me kodet, si mbyllet kutia, me votat e pavlefshme, pra të gjitha”.

Poshte

73 qendrat e votimit ku do të votojnë sot demokratët

Gazeta zbardh sot listën me degët e PD ku të shtunën e 22 korrikut anëtarësia e Partisë Demokratike do të votojë për të zgjedhur kryetarin e PD.

Në selinë qendrore do të ngrihet qendra e degës nr. 2, ku do të votojnë përveç anëtarëve të thjeshtë, edhe anëtarët e Kryesisë, anëtarët e Këshillit Kombëtar, deputetët e vjetër e të rinj. Deputetët e rinj kanë të drejtë të votojnë dhe në vendet ku ata janë me banim. Në çdo qendër votimi do të ngrihet një komision që e miraton kryesia e degës, kryetar do të jetë një nga n/kryetarët e degës dhe dy anëtarë, dhe nga një përfaqësues për secilin kandidat.

Statuti i PDSH dhe aktet e tjera të dala në zbatim të tij, si dhe organizmat e PDSH garantojnë garë të ndershme, të drejtë dhe të barabartë për këdo që dëshiron të kandidojë.

Që nga data 28.06.2017 në PDSH nuk ka patur dhe nuk do të ketë anëtarësime të reja derisa të përfundojë procesi i zgjedhjes së kryetarit të saj.

Listat e anëtarësisë administrohen sipas Statutit dhe rregullave të përmendura më sipër. Çdo degë e PDSH ku do të votohet për Kryetarin e PDSH do të marrë në avancë në përputhje me vendimin e Komisionit të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale kopje të listës së anëtarësisë të degës së saj, të cilën ajo e disponon edhe në degë. Listat e votimit sipas përcaktimeve në Statut do të administrohen nga Komisioni i Votimit, i cili kryesohet nga kryetari ose sekretari i degës dhe anëtarë të tjerë që i zgjedh Kryesia e Degës. Çdo kandidat do të ketë vëzhgues në çdo komision votimi.

Çdo degë e PDSH administron databazën e anëtarësisë së saj. Çdo ndryshim në databazën në qendër bëhet vetëm me kërkesën zyrtare të degës shoqëruar me dokumentacionin e plotë të anëtarit që shtohet apo largohet.

Dega Vendi i votimit

Shkodër Selia e Degës

Vau Dejës Lokali “Armando”, Stajkë, Nj.A Bushat

Malësi e Madhe Selia e Degës

Pukë Selia e Degës

Lezhë Pallati i Kulturës

Kurbin Pallati Kulturës Laç

Mirditë Pallati Kulturës

Kukës Pallati Kulturës “Hasan Prishtina”

Has Selia e Degës

Tropojë Muzeu Historik

Dibër Pallati Kulturës

Mat Selia e Degës

Bulqizë Selia e PD Bulqizë

Durrës Pallati i Kulturës

Shijak Pallati i Kulturës

Krujë Selia e Degës

Fushë Krujë Selia e Degës

Tirana 1 Selia e Degës

Tirana 2 Selia Qendrore e PDSH-së

Tirana 3 Selia e Degës

Tirana 4 Selia e Degës

Tirana 5 Zyra elektorale, pll Fratari, rr. Ismail Qemali

Tirana 6 Selia e Degës

Tirana 7 Selia e Degës

Tirana 8 Selia e Degës

Tirana 9 Selia e Degës

Tirana 10 Selia e Degës

Tirana 11 Selia e Degës

Tirana 12 Selia e Degës

Tirana 13 Selia e Degës

Tirana 14 Ambjent privat në Tufinë

Vorë Ish-Zyra Elektorale, Rr. Rinia Qendër Vorë

Kamëz Pallati i Kulturës

Paskuqan Selia e Degës

Kavajë Qendra Kulturore ” Aleksandër Moisiu”

Rrogozhinë Kinemaja

Elbasan Teatri “Skampa”

Belsh Ambjent Privat Bardhul Tafani

Cërrik Ish-Zyra Elektorale, lokali i Sami Shtylla

Librazhd Selia e Degës

Prrenjas Selia e Degës

Gramsh Selia e Degës

Peqin Selia e Degës

Korçë Selia e Degës

Maliq Selia e Degës

Pogradec Pallati i Kulturës

Devoll Qendra Kulturore e Fëmijëve Bilisht

Kolonjë Selia e Degës

Berat Selia e Degës

Ura Vajgurore Selia e Degës

Kuçovë Selia e Degës

Poliçan Zyra elektorale, Bulv Kryesor

Skrapar Selia e Degës

Fier Holli i Kinoteatrit Fier

Roskovec Selia e Degës

Patos Pallati i Kulturës

Lushnje Zyra e PD

Mallakastër Pallati Kulturës, Ballsh

Vlorë Pallati Labëria

Selenicë Fshati Peshkpi, Ambjent Privat Daver Kuci

Himarë Pranë shkollës 9-vjeçare Himarë

Delvinë Hasan Alizoti

Sarandë Selia e Degës

Gjirokastër Kinoteatri “Zihni Sako”

Përmet Qendra Multikulturore (Shtëpia e Kulturës)

Këlcyrë Lokal Elton Ademi

Memaliaj Selia e Degës

Tepelenë Selia e Degës

Këshilli Kombëtar Selia Qendrore e PDSH-së

Kryesia e PDSH Selia Qendrore e PDSH-së

Deputetët ekzistues Selia Qendrore e PDSH-së

Deputetët e rinj Selia Qendrore e PDSH-së