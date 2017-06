Tifozët hedhin dollarë në portën e Donnarummës

Ndeshja me Danimarkën për Europianin e 21-vjeçarëve duhet të ishte një ditë e gëzueshme për Donnarummën që debutoi me të kaltërit në një kompeticion të rëndësishëm, por në fakt u shndërrua në një tjetër seri dramatike të telenovelës së tij me Milanin, teksa një grupim tifozësh hodhën drejt portës së mbrojtur nga portieri disa dollarë falso duke nënkuptuar largimin e tij nga kuqezinjtë për para. Një veprim që la të shtangur Donnarummën, të cilin tifozët e Milanit i kanë ngjitur dhe nofkën Dollaruma, por që gjithsesi nuk ndikoi në paraqitjen e tij në fushë.

Gjithsesi kritikat e vazhdueshme ndaj portierit të Milanit për mosrinovimin e kontratës kanë nxitur të flasë dhe menaxherin e tij Mino Raiola, i cili ka bërë të ditur se klienti i tij ka marrë dhe kërcënime me vdekje. Raiola ka theksuar se dëshira e futbollistit ishte të qëndronte te kuqezinjtë, por deklarata në formë urdhëruese Max Mirabelli, “Firmos ose do të përfundosh në tribunë” pati një ndikim negativ te portieri, i cili i gjendur nën kërcënimin e drejtuesit kuqezi vendosi që të mos rinovojë me klubin. Sipas Raiolës nuk ka asnjë marrëveshje me Realin e Madridit, por ka oferta të shumta për shërbimet e 18-vjeçarit.