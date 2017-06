Tenderi i rrugës së “Arbrit”, Çupi-Ramës: Shqiptarët s’e hanë më sapunin për djathë

Kandidatja për deputete e Partisë Demokratike në Qarkun e Dibrës, Dhurata Çupi, e ka cilësuar mashtrimin e radhës, veprimin e fundit të kryeministrit Rama, i cili bëri të ditur dje se ka hapur tenderin për ndërtimin e rrugës së ‘Arbrit’. Përmes një mesazhi në Facebook, Çupi thekson se, shqiptarët janë popull i zgjuar dhe nuk do të gënjehen më nga mashtrimet elektorale të kryeministrit Rama.

Sipas saj, Rama përmes tenderave fasadë, kërkon të mashtrojë qytetarët, por dibranët në 25 qershor do të rrëzojnë me votë qeverinë e gënjeshtrave.

“Qeveria e fasadës bën tendera elektoral. Qeveria e fasadës përmes tenderave elektoral do të mashtrojë sërish dibranët. Katër vjet e la në harresë qëllimisht, sot na kujtohet pikërisht në kulmin e fushatës.

I ka bërë llogaritë gabim. Dibranët janë të mençur, nuk gënjehen më, nuk e hanë sapunin për djathë zoti Rama. Rruga e Arbrit është projekt që do lidhë Tiranën me Dibrën, e këtë do ta bëjë njeriu i veprave Lulzim Basha kryeministër”, shkruan Çupi në Facebook.